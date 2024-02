Google Maps bekommt völlig neue KI-Funktion

Wie Google in seinem Blog beschreibt , soll man etwa nach " Orten mit einem Vintage-Vibe in San Francisco " suchen können. Die KI macht sich auf die Suche und ordnet Ergebnisse in verschiedene Kategorien , etwa Kleidungsgeschäfte, Plattenläden oder Flohmärkte. Dazu werden Fotos und zusammengefasste Informationen präsentiert. Um zu präzisieren, nach welcher Kategorie von Ergebnissen sucht, kann man Folgefragen stellen, etwa "Wie wäre es mit Mittagessen?". Die Suche wird daraufhin auf Restaurants eingeschränkt.

Zuerst für jene verfügbar, die selbst Infos erstellen

Die Funktion soll es Nutzer*innen erlauben, spontane Bedürfnisse zu befriedigen und sich an aktuelle Umstände anzupassen. Regnet es etwa gerade und man ist auf der Suche nach Abwechslung für Kinder, kann man nach "Aktivitäten für einen regnerischen Tag" suchen. Wie The Verge berichtet, arbeitet Google bei der Weiterentwicklung der Funktion mit seiner "Contributor Community" zusammen, also all jenen Menschen, die auf Google Maps Rezensionen zu Orten hinterlassen, Fotos posten oder Kartenangaben korrigieren.

Laut TechCrunch haben "Contributors" in den USA als erste Zugang zu der neuen KI-Funktion in Google Maps. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Funktion allgemein verfügbar werden.