Gigantische Nova-Explosion steht vielleicht kurz bevor

In etwa 3.000 Lichtjahren Entfernung befindet sich das Sternensystem T Coronae Borealis, bestehend aus einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen. Sie sind einander so nahe, dass der Rote Riese instabil wird und anfängt, seine äußeren Schichten abzustoßen. Das Material sammelt sich dann auf der Oberfläche des Weißen Zwergs, der sich so sehr erhitzt, bis er explodiert.

Das passierte zuletzt im Dezember 1787, Mai 1866 und im Februar 1946. Basierend auf diesem zeitlichen Abstand von jeweils rund 80 Jahren sowie astronomischen Beobachtungen wurde die nächste Eruption für 27. März 2025, 10. November 2025 oder 25. Juni 2026 geschätzt.