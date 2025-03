Bizarre Spirale am Nachthimmel: Das ist die Erklärung

In den sozialen Medien herrscht derzeit eine ziemliche Aufregung. In der Nacht auf Dienstag ist am Nachthimmel nämlich eine riesige, leuchtende Spirale aufgetaucht. Zu sehen war sie in Österreich, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern. Das bizarre Spektakel sorgt für allerlei Spekulationen. Doch die Erklärung ist recht einfach.

Es sind keine Außerirdischen und keine Militäraktionen. Es handelt sich auch nicht um ein kurioses Naturschauspiel oder verglühenden Meteoriten. Es ist auch kein Feuerwerk und auch kein Experiment von irgendwelchen dunklen Mächten.

➤ Mehr lesen: Sea Dragon: Gigantische Rakete sollte aus dem Wasser ins All starten