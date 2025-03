Russland will "einzigartige" Rakete entwickelt haben, Experten zweifeln

Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige, leichte Lenkrakete entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lenkflugkörpern, die auf Radar, Infrarot oder GPS-Ortung setzen, verwendet diese neue russische Rakete optische Erkennung mittels einer Videokamera. Davon berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS.

➤ Mehr lesen: Video zeigt Start von russischer Hyperschallrakete

Der Entwickler erklärte gegenüber TASS, dass die Rakete sowohl von einem Flugzeug als auch vom Boden aus gestartet werden könne. Zudem sei das System der Zielerfassung weltweit einzigartig. Da die Rakete völlig ohne Aussendung externer Signale fliegt, sei sie schwer zu erkennen und abzuwehren.

Starke Zweifel

Die russischen Behauptungen, dass dieses System einzigartig sei, werden allerdings stark angezweifelt. Die Verteidigungsanalystin Patricia Marins äußerte sich etwa gegenüber der Eurasian Times kritisch zu den russischen Behauptungen. Sie erklärte, dass vergleichbare Technologie bereits seit Jahren im Einsatz sei.

So findet etwa ATR (Automatic Target Recognition) bereits in anderen Waffensystemen wie der israelischen Spice-250-Rakete Anwendung. ATR-Systeme nutzen Algorithmen, um Daten von verschiedenen Sensoren wie Radar, Infrarot-Kameras oder elektrooptischen Systemen zu verarbeiten und so ihr Ziel selbstständig zu identifizieren. Sie sind im Unterschied zur russischen Entwicklung zumindest keine rein optischen Systeme.

➤ Mehr lesen: Burewestnik: Russlands nukleare Superwaffe rückt näher