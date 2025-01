Russlands neue Waffe: Raketenartillerie als Lieferwagen getarnt

Neuere Raketen sind GLONASS- bzw. GPS-gelenkt und haben eine Reichweite bis zu 40 km. Die Treffergenauigkeit soll bei etwa 10 Metern liegen.

Mögliche Einsatzzwecke

Welche Raketen der Lkw verschießen wird, bzw. soll, ist aktuell nicht bekannt. Auch ist nicht ganz klar, was Russland damit bezweckt. Im umgekämpften Gebiet wäre es damit einfacher in Schussreichweite von ukrainischen Stellungen zu kommen, weil die Gefahr geringer ist, von Drohnen schon auf dem Weg zum Abschussort aufgeklärt und zerstört zu werden.

Möglicherweise will Russland die Raketenartillerie einfach nur als Ersatz für die vielen zerstörten BM-21 Grad nutzen und nimmt, was es gerade bekommen kann. Und Nordkorea hat dieses Tarn-Fahrzeug „lagernd“ gehabt, um es nach Russland zu verschiffen. Dass Russland nicht schnell genug seine Verluste ausgleichen kann, zeigen teils kuriose Konstruktionen. So wurden etwa am Schlachtfeld Panzer mit Wasserbombenwerfer gesichtet, die als improvisierte Raketenartillerie dienen.

