Iran feuert versteckte Raketen von Frachtschiff aus ab

Die Raketen sind in Schiffscontainern versteckt. So getarnt sollen sie für Überraschungsangriffe genutzt werden.

Die iranische Armee hat ein Video eines ungewöhnlichen Raketentests veröffentlicht. Darin werden 2 ballistische Raketen gestartet – von Schiffscontainern aus. Die Rakete samt Abschussvorrichtung ist in dem handelsüblichen Schiffscontainer in Standardgröße untergebracht.

Warum von Schiff an Land?

Raketen, die in Schiffscontainern versteckt sind, sind an sich nichts Neues. Russland hat etwa mit Club-K ein solches System vorgestellt, das als Stand-alone-Lösung genutzt werden kann. In einem Werbevideo wird der theoretische Einsatz gezeigt, bei dem ein Containerschiff damit Antischiffsraketen auf Kriegsschiffe der US Navy feuert.