Amateur-Astronomen empfangen Voyager-Signal mit Teleskop aus den 50ern

Amateur-Astronomen in den Niederlanden konnten ein Signal von der 25 Milliarden Kilometer entfernten Sonde empfangen.

Eine Gruppe Amateurastronomen in den Niederlanden hat erfolgreich Signale von der Raumsonde Voyager 1 in einer Entfernung von fast 25 Milliarden Kilometer empfangen. Die Astronomen nutzten das Dwingeloo-Radioteleskop, das in den 1950er-Jahren gebaut wurde, wie sie selbst schreiben. Allerdings muss eigens eine zusätzliche Antenne auf dem Teleskop montiert werden.

Möglich wurde das durch einen Defekt der Sonde, wodurch die NASA zwischenzeitlich den Kontakt zu Voyager verlor. Das führte dazu, dass ein zweites, fast in Vergessenheit geratenes, alternatives System aktiviert wurde. Der S-Band-Transmitter sendet mit niedrigerer Frequenz, was von der zusätzlichen Antenne auf der Erde empfangen werden konnte.

Bahnvorhersagen

Die Astronomen nutzten Bahnvorhersagen von Voyager 1, um die Dopplerverschiebung durch die Bewegung der Erde und der Sonde zu korrigieren. So konnte das Signal live im Beobachtungsraum des Teleskops gesehen werden, wie auch der Deutsche Amateur-Radio-Club DARC auf seiner Webseite schreibt.