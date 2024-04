Voyager 1 sendet endlich wieder korrekte Daten

Ein Chip, der für einen Teil des FDS-Speichers verantwortlich ist, funktioniert nicht mehr. Darüber lief eine Software, die notwendig ist, um die technischen und wissenschaftlichen Daten brauchbar zu machen. Reparieren kann man den Chip aus der Ferne nicht, weshalb das Team den Code umschichten musste.

Neuer Code macht Daten wieder lesbar

Allerdings war kein Speicher in der Sonde dafür groß genug. Also unterteilten sie den Code in mehrere Abschnitte und teilten ihn auf mehrere Speicher auf. Dafür mussten sie ihn so umschreiben, dass er trotz der Aufteilung noch funktioniert.

Am 18. April wurde der erste Teil dieses Vorhabens abgeschlossen. Der Code, der die technischen Daten der Raumsonde verpackt, wurde umgeschrieben und implementiert. Um zu prüfen, ob das Update funktioniert hat, musste das Team aber 45 Stunden warten.