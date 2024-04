NASA hat Ursache für Fehler in der Sonde Voyager 1 gefunden

Seit November ergeben die Daten, die die Raumsonde Voyager 1 zur Erde übermittelt, keinen Sinn mehr. Die Wissenschafts- und Telemetriedaten haben sich von einem Tag auf den anderen in unverständliches Kauderwelsch verwandelt. Die Suche nach der Ursache des Problems hat gedauert, aber nun haben NASA-Techniker*innen sie gefunden.

3 Prozent des Computers defekt

Der Fehler liegt offenbar im so genannten Flight Data Subsystem (FDS), einem Computer, der Daten in Pakete packt, bevor sie zur Erde geschickt werden. Im März schickte die NASA einen so genannten "Poke"-Befehl an Voyager 1, der den Speicherzustand des FDS ermitteln sollte. Wie sich zeigte, sind 3 Prozent des Speichers defekt, der Computer funktioniert dadurch nicht ordnungsgemäß.

