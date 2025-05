Netflix entfernt einst revolutionäre Serie

“Black Mirror: Bandersnatch” zählt zu den bekanntesten interaktiven Specials aus dem Hause Netflix. Dabei kann man als Zuschauer Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf des Films beeinflussen.

In Zukunft wird es solche Specials aber nicht mehr geben, gab das Unternehmen bekannt. Noch gibt es 2 dieser Specials auf Netflix, also “Black Mirror: Bandersnatch” und “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”.

Fokus auf Mobile Games

Bereits Mitte 2023 hat Netflix damit begonnen, sich von seinen interaktiven Inhalten zu verabschieden. Diese wurden nach und nach entfernt. Beispielsweise wurden “Ranveer vs. Wild mit Bear Grylls” und “You vs. Wild” im Januar dieses Jahres heruntergenommen.

Die 2 noch aktiven Specials, also “Black Mirror: Bandersnatch” und “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, sollen am 12. Mai von der Plattform genommen werden. Wer sie also noch sehen will, sollte sich damit beeilen.

Stattdessen setzt das Unternehmen in Zukunft einen Fokus auf Cloud und Mobile Games. Netflix hat auch das Design der Plattform so angepasst, dass Nutzerinnen und Nutzer diese Spiele leichter finden können.