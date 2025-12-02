Huawei bringt flauschiges KI-Haustier

02.12.2025

Mit dem plüschigen Teil soll man ein automatisiertes Stimmungstagebuch führen können.

Huawei will mit seinem Smart Hanhan wohl 2 Trendthemen gleichzeitig bedienen: Künstliche Intelligenz und den Labubu. Der ehemalige Smartphone-Primus hat in China ein interaktives Plüsch-Haustier auf den Markt gebracht, das auf einem KI-Modell aufbaut. Das plüschige Teil ist mit Sensoren ausgestattet und reagiert auf Berührungen, Bewegungen und Geräusche. Es soll den Nutzerinnen und Nutzern ein Gefühl von Interaktion und Nähe vermitteln - quasi ein elektronischer Spielgefährte. ➤ Mehr lesen: 5 chinesische Smartphones der Spitzenklasse

Emotionales KI-Gadget "Smart Hanhan" von Huawei © Huawei

Kuschelige KI Herzstück von Smart Hanhan ist das KI-Modell namens Xiaoyi von Huawei, das auf dem Plüschtier läuft, wie Gizmochina berichtet. Es soll natürliche und emotional sensible Gespräche führen können und etwaige Änderungen im Tonfall, emotionale Signale sowie den Kontext erkennen. Die Konversationen sollen dadurch persönlich und emotional intelligent wirken. Der elektronische Spielgefährte wird außerdem mit einem Huawei-Smartphone verbunden, das unter HarmonyOS 5 läuft. Dort ist es an den KI-Chatbot sowie an die dazugehörige App angeschlossen. Dadurch soll es möglich sein, über Smart Hanhan ein automatisiertes Stimmungstagebuch zu führen. ➤ Mehr lesen: Xiaomi Poco F8 Ultra: Flaggschiff-Features zum Kampfpreis

