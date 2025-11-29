Xiaomi Poco F8 Ultra: Flaggschiff-Features zum Kampfpreis

Das neueste Poco-Phone lockt mit einer Top-Ausstattung und einem vergleichsweise niedrigen Preis.

Xiaomi hat sich vor einigen Jahren einen Namen mit besonders günstigen, aber gleichzeitig gut ausgestatteten Smartphones gemacht. Mittlerweile sind auch die Xiaomi-Handys zumindest zum Teil richtig teuer geworden - das aktuelle 15T Pro macht hier eine willkommene Ausnahme. Preiswerte Smartphones vom chinesischen Hersteller sind aktuell in erster Linie bei seinen Submarken Redmi und Poco zu finden. Mit dem Poco F8 Ultra schickt Xiaomi ein Smartphone ins Rennen, das mit einer Flaggschiff-Ausstattung zum Kampfpreis lockt.

Xiaomi Poco F8 Ultra Toggle Infobox Technische Spezifikationen Maße und Gewicht: 163,33 × 77,82 × 7,9 bzw. 8,3 Millimeter, 220 Gramm

Display: 6,9 Zoll AMOLED, 1.200 × 2.608 Pixel, 1–120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2.000 nits (HBM), 3.500 nits (peak),

Kamera: 50 MP Hauptkamera: 23mm, f/1.67, 1/1.31", OIS 50 MP Teleobjektiv mit 5x optischen Zoom: 115mm, f/3.0, 1/2.76", OIS 50 MP Ultraweitwinkel: 18mm, f/2.4, 1/2.88" Video: 8K@30fps / 4K@60fps / 1080p@960fps Selfie-Kamera: 32 MP, 21mm, f/2.2, 1/3.44", 4K@30fps, 1080p@60fps

Prozessor: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Speicher: 12/256GB, 16/512GB, UFS 4.1

Akku: 6.500 mAh, 100 W Wired Charging, 50 W Wireless Charging, 22,5 W Reverse Charging

Software: Android 16, HyperOS 3

Sonstiges: NFC, WiFi 7, Bluetooth 6, eSIM, 5G, USB-C, Stereo-Speaker von Bose, Wasserschutz IP68

Farben: Denim Blue, Black

Preis: ab 699 Euro

Top-Ausstattung Das Design des F8 Ultra erinnert ganz stark an die Pro-Modelle der aktuellen iPhone-Reihe. Auf dem rechteckigen Kameramodul sind insgesamt 3 Kameralinsen untergebracht. Highlight dabei ist das Teleobjektiv mit 5-fachem optischen Zoom, das für diese Preisklasse eine Besonderheit darstellt. Dasselbe gilt für den Snapdragon 8 Elite Prozessor, das vielversprechende Display sowie die übrigen Ausstattung. Bemerkenswert ist zudem die riesige Batterie mit einer Kapazität von 6.500 mAh, die auf eine brauchbare Akkulaufzeit hindeutet.

Xiaomi Poco F8 Ultra © Xiaomi

Sound und Preis Außergewöhnlich ist auch der Lautsprecher, der sich auf der Rückseite direkt neben den Kameralinsen befindet. Dieser wird vom Bose-Logo geziert. Ob der Hinweis "Sound by Bose" tatsächlich eine höhere Qualität als bei anderen Smartphones aufweist, wird sich erst in einem Test zeigen. Das Poco F8 Ultra gibt es derzeit zum Preis von 699 Euro. Es kann direkt im Mi-Shop von Xiaomi oder auf Amazon bestellt werden. Günstigere Pro-Variante Neben dem Poco-Spitzengerät hat Xiaomi auch das Poco F8 Pro vorgestellt. Im Vergleich zum Ultra-Modell muss man hier einige Abstriche machen, kann sich dadurch aber auch 180 Euro sparen.

Xiaomi Poco F8 Pro Toggle Infobox Technische Spezifikationen Maße und Gewicht: 157,5 x 75,3 x 8 mm, 199 Gramm

Display: 6,59 Zoll AMOLED, 1.156 × 2.510 Pixel, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2.000 nits (HBM), 3.500 nits (peak),

Kamera: 50 MP Hauptkamera: 24mm, f/1.9, 1/1.55", OIS, PDAF 50 MP Teleobjektiv mit 2,5x optischen Zoom: 60mm, f/2.2 50 MP Ultraweitwinkel: 15mm, f/2.2´ Video: 8K@30fps / 4K@60fps / 1080p@960fps Selfie-Kamera: 20 MP, f/2.0, 1080p@60fps

Prozessor: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Speicher: 12/256GB, 12/512GB, UFS 4.1

Akku: 6.210 mAh, 100 W Wired Charging, kein Wireless Charging

Software: Android 16, HyperOS 3

Sonstiges: NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, 5G, USB-C, Stereo-Speaker, Wasserschutz IP68

Farben: Titansilber, Blau, Schwarz.

Preis: ab 519 Euro

Xiaomi Poco F8 Pro © Xiaomi

Niedriger Preis So kommt die Pro-Variante mit einem etwas kleineren Display und einem kleineren Akku. Kabelloses Aufladen ist hier leider nicht möglich. Dafür gibt es bei der Kamera aber auch einen optischen Zoom mit einer 2,5-fachen Vergrößerung. Auch beim Poco F8 Pro ist das Bose-Logo auf der Rückseite zu erkennen. Ein eigener kleiner Lautsprecher im Bereich der Kameralinsen fehlt aber. Trotz der Kompromisse, deutet sich auch mit dem F8 Pro ein Gerät mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Das Poco F8 Pro gibt es ab einem Preis von 519 Euro direkt im Mi-Shop von Xiaomi oder auch auf Amazon.