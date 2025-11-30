HyperOS 3 im Test: Neues Xiaomi-Betriebssystem ausprobiert

Xiaomi hat seinen Handys einen neuen Anstrich verpasst und das User-Interface neu gestaltet.

Das Redesign der Benutzeroberfläche kommt gut an, weist aber etliche Problemchen auf.

Liebloser Stillstand - so in etwa könnte man den Zustand der Xiaomi-Benutzeroberfläche in den vergangenen Jahren beschreiben. Zwar wurde irgendwann der Name von MIUI auf HyperOS geändert, wirkliche Neuerungen gab es aber nicht. Die neue Version HyperOS 3 soll aber nun alles umkrempeln - sowohl auf Xiaomi-, als auch auf Redmi- und Poco-Geräten. Erstmals vorgestellt wurden die tiefgreifenden Design-Änderungen vor einigen Wochen beim Launch des Xiaomi 14T Pro. Nun wird das Update auf HyperOS 3 nach und nach auf immer mehr Xiaomi-Geräten verteilt. Ich habe das neue User-Interface besorgt und ausprobiert. Grundlegendes Bei HyperOS 3 handelt es sich um eine Benutzeroberfläche, die von Xiaomi gestaltet und entwickelt wurde. Darunter befindet sich jedoch eine herkömmliche Android-Version. Die Grundlage für HyperOS 3 ist Android 16. Die Google-Apps, samt Play Store, Maps, Gmail usw. sind an Bord. ➤ Mehr lesen: Xiaomi präsentiert Handy, das auch ohne Netz telefonieren kann

Hyper, Hyper Wer die ersten Screenshots gesehen hat, dürfte an Apple denken. Nach Samsung, Vivo und Oppo setzt nun auch Xiaomi auf eine interaktive Schaltfläche, die sich rund um das Kameraloch zieht. Auf dem iPhone wird dieser Bereich als "Dynamic Island" bezeichnet, Xiaomi nennt die Anzeige einfach "HyperIsland". Auch wenn das Feature 1-zu-1 kopiert wurde, stellt es eine willkommene und praktische Funktion dar. Vor allem bei der Musikwiedergabe, einem Timer oder in ähnlichen Situationen ist das Dynamic... äh HyperIsland eine super Sache. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 15T Pro im Test: Das Flaggschiff, das keines sein darf

Nicht einheitlich Das HyperIsland mit allen möglichen Benachrichtigungen und interaktiven Schaltflächen, ist grafisch nicht wirklich einheitlich umgesetzt. Beispielsweise wird die Notification eines eingehenden Anrufs in einem völlig anderen Stil dargestellt, wie etwa die Anzeige des Sound-Recordings. Das zeigt sich auch bei der Musikwiedergabe - zu sehen an den Screenshots weiter oben. Während der Medienplayer am Sperrbildschirm in einem einheitlichen Grau angezeigt wird, ist er direkt am HyperIsland einfarbig schwarz. Tippt man darauf, öffnet sich der Medienplayer plötzlich in einem mehrfarbigen Verlauf, der offenbar an das Albumcover angelehnt ist. ➤ Mehr lesen: Neues Xiaomi-Handy kommt mit Rückseiten-Display und Riesenakku

Wunderschöner Sperrbildschirm Die neuen Designs des Lockscreens erinnern auch stark an jenen Stil, den Apple vor eineinhalb Jahren mit iOS 18 eingeführt hat. Auch wenn sich Xiaomi beim HyperOS 3 daran orientiert, sind die neuen Sperrbildschirme wunderschön geworden. Die spektakulären Tiefeneffekte, die große Auswahl und die zahlreichen verschiedenen Uhren-Stile haben jede Menge großartiger Designs zu bieten, bei denen bestimmt für alle etwas dabei ist. In einem eigenen Online-Portal können unzählige Vorlagen für Lockscreen-Designs heruntergeladen beziehungsweise gekauft werden. ➤ Mehr lesen: Xiaomi stattet günstiges Smartphone mit Bose-Lautsprecher aus

Vieles neu, aber alte Problemchen Für HyperOS 3 hat Xiaomi auch die Symbole in der Statusleiste überarbeitet. Auch hier wird man feststellen, dass die kleinen Icons für Akku, Wlan und Mobilfunk nun deutlich fetter dargestellt werden. Dadurch wird man ein weiteres Mal an das iPhone erinnert. Auch über das Einstellungen-Menü sind die Xiaomi-Designer drübergegangen. Markante Änderungen sind hier aber nicht auszumachen. Das ist schade, weil auch an dieser Stelle eine Überarbeitung gutgetan hätte. Ähnlich sieht es beim Kontrollzentrum aus. Xiaomi weist auch auf die neuen KI-Funktionen hin. In der Praxis wird man diesen AI-Tools genauso oft begegnen, wie es vor dem Redesign der Fall war. Eine spürbare Verbesserung der KI-Features unter HyperOS 3 konnte ich ebenso wenig feststellen. Fazit Mit HyperOS 3 kommt tatsächlich ein frischer Wind auf die Xiaomi-Handys. Das war auch höchste Zeit. Denn das bisherige Xiaomi-Interface war schon ziemlich angestaubt. Der neue Schwung bringt in erster Linie die interaktive Schaltfläche im Bereich der Selfie-Kamera, die der chinesische Hersteller als HyperIsland bezeichnet. Gleichzeitig sind neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Sperrbildschirm hinzugekommen, die tatsächlich großartig aussehen. Abgesehen davon wurde ein wenig an den Animationen geschraubt und der allgemeine Stil etwas überarbeitet. Alles in allem kommt das Redesign gut an, wirkt aber streckenweise nicht allzu einheitlich. Das ist etwas enttäuschend. Denn so bleibt ein bisschen ein liebloser Eindruck zurück. Eines steht aber dennoch fest: Das neue HyperOS 3 ist weit besser als die Vorgängerversion und bringt praktische Neuerungen, auf die sich Xiaomi-User freuen dürfen.