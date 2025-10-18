Xiaomi stattet günstiges Smartphone mit Bose-Lautsprecher aus

18.10.2025

Auf der Rückseite des Redmi-Handys befindet sich ein Lautsprecher mit der Aufschrift "Sound By Bose".

Dass Hersteller bei der Entwicklung der Smartphone-Kamera mit Zeiss, Hasselblad oder Leica zusammenarbeiten ist längst gängige Praxis. Xiaomi erweitert diesen Ansatz und kooperiert nun auch bei den Handy-Lautsprechern mit Sound-Spezialisten. Das kommende Redmi K90 Pro Max wird jedenfalls einen eigenen Lautsprecher auf der Rückseite haben, auf dem "Sound By Bose" steht. Der kreisrunde Lautsprecher befindet sich auf dem Kameramodul direkte neben den Objektiven. ➤ Mehr lesen: Xiaomi Redmi Note 14 im Test: Reichen 180 Euro für ein Handy?

8 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi © Bild: Xiaomi

Hochwertige Ausstattung Wie gut sich der Bose-Lautsprecher in der Praxis schlägt, ist noch nicht bekannt. Die Redmi-K90-Serie wird in China erst am 23. Oktober offiziell vorgestellt. Auch wenn der Schriftzug eine hohe Soundqualität nahelegt, ist es fraglich, ob ein derart kleiner Lautsprecher im Alltag überzeugen kann. Laut durchgesickerten Informationen soll das Mittelklasse-Smartphone den Flaggschiff-Geräten kaum nachstehen. Es wird erwartet, dass es einen 6,59 Zoll großen OLED-Bildschirm bekommt und von einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben wird. ➤ Mehr lesen: Xiaomi 15T Pro im Test: Das Flaggschiff, das keines sein darf