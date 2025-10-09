Xiaomi 15T Pro im Test: Das Flaggschiff, das keines sein darf

Das Highlight des Xiaomi-Handys ist die Leica-Kamera und der vergleichsweise niedrige Preis.

Das Xiaomi-Smartphone wurde bereits von einem anderen Xiaomi-Handy in den Schatten gestellt.

Xiaomi macht es seiner eigenen T-Reihe besonders schwer. Als das Xiaomi 15T Pro im September auf einem Event in München präsentiert wurde, wurde es nur einen Tag später vom Xiaomi 17 Pro entthront. Dieses Chaos ist dem asynchronen Launch-Zyklus des chinesischen Herstellers geschuldet. Während das Herbst-Flaggschiff der T-Serie für den globalen Markt vorgestellt wurde, wird das 17 Pro zunächst nur in China verkauft. Erst im Frühjahr wird Xiaomi sein eigentliches Flaggschiff auf die internationale Bühne bringen. Für den aufmerksamen Beobachter ergibt das möglicherweise ein eigenartiges Bild. So startet das Xiaomi 15T Pro bereits im Schatten des 17 Pro und kann schwer darüber hinwegtäuschen, dass es nicht mit diesem Gerät mithalten kann. Die Leica-Kamera im Mittelpunkt Das Highlight des Xiaomi 15T Pro ist jedenfalls die Leica-Kamera, die nun auch über einen 5x optischen Zoom verfügt. Ich habe mir das Herbst-Flaggschiff angesehen und den Fokus auf die Bildqualität der Kamera gelegt.

Xiaomi 15T Pro

Die Leica-Kamera Während sich bei der 50-MP-Hauptkamera und dem 12-MP-Ultraweitwinkel offenbar nichts geändert hat, wurde das Teleobjektiv stark aufgewertet. Der optische Zoomfaktor ist von 2,6x beim Vorjahresgerät auf 5x angewachsen. Die Details bleiben trotz der 5-fachen Vergrößerung wunderschön erhalten - sowohl bei Tageslicht als auch bei schwierigen Lichtsituationen. Beim Xiaomi 15T Pro macht das Fotografieren mit der Hauptkamera und dem Teleobjektiv so richtig Spaß. Die Bildqualität ist dabei im absoluten Spitzenfeld bei den Smartphone-Kameras zu finden. Auch das Ultraweitwinkelobjektiv kann mit seiner Fotoqualität überzeugen, fällt aber im Vergleich zu den 2 anderen Objektiven spürbar zurück. Hier sind beispielsweise Details weniger deutlich zu erkennen und die Darstellung des Motivs leidet allgemein ein klein wenig.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro Toggle Infobox Technische Spezifikationen Maße und Gewicht: 162,7 x 77,9 x 7,96 Millimeter, 210 Gramm

Display: 6,83 Zoll AMOLED, bis 144 Hz, 1.280 x 2.772 Pixel, 3.200 Nits (peak), Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glas 7i

Leica-Kamera: 50 MP Hauptkamera: f/1.62, 23mm, PDAF, OIS 50 MP Teleobjektiv mit 5x optischen Zoom: f/3.0, 115mm, 12 MP Weitwinkel: f/2.2, 15mm Video: 8K@30fps, 4K@120fps Selfie-Kamera: 32 MP, f/2.2, 21mm, 4K@60fps

Prozessor: Mediatek Dimensity 9400+ (3nm)

Speicher: 12/256GB, 12/512GB, 12GB/1TB; UFS 4.1

Akku: 5.500 mAh, 90 Watt Charging, 50 Watt Wireless-Charging

Software: Android 15, HyperOS

Sonstiges: NFC, eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Dual-SIM, Wasserschutz IP68,

Farben: Schwarz, Grau, Mocha Gold

Preis: ab 799 Euro (256GB) (UVP); gesehen ab 619 Euro (512GB)

Das Display Die Bildschirmgröße ist Vergleich zum Vorjahresgerät angewachsen: von 6,67 auf 6,83 Zoll. Die Auflösung von 1.280 x 2.772 Pixel ist entsprechend mitgewachsen, sodass sich eine sehr hohe Pixeldichte von 446ppi ergibt. Der Screen kommt auf eine Refresh-Rate von bis zu 144 Hz. Für gewöhnlich werden 120 Hz maximal möglich sein. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz wird man nur bei einigen wenigen Spielen zu sehen bekommen. Alles in allem verfügt das Xiaomi 15T Pro über ein hochwertiges AMOLED-Display, an dem es nicht wirklich etwas zum Aussetzen gibt. Selbst wenn die Sonne direkt draufscheint, kommt es mit seiner maximalen Peak-Helligkeit von bis zu 3.200 nits dagegen an.

Xiaomi 15T Pro © Florian Christof

Die Software Xiaomi liefert das 15T Pro mit HyperOS 2 aus, das auf Android 15 basiert. Das User-Interface ist in die Jahre gekommen und wirkt mittlerweile inspirationslos: Da hat sich schon seit einigen Jahren nichts mehr verändert. Das soll aber nicht so bleiben: Bei der Präsentation des 15T Pro hat Xiaomi nämlich auch das anstehende HyperOS 3 vorgestellt. Im Oktober/November soll es als Update zur Verfügung stehen. Das User-Interface wird damit an zahlreichen Stellen modernisiert, sodass es nun an Dynamic Island der iPhones beziehungsweise an die Now Bar von Samsung-Handys erinnert. Xiaomi bezeichnet die neue, interaktive Anzeige als HyperIsland. Die Darstellung der Benachrichtigungen wurde dabei neugestaltet, damit Notifications künftig dynamischer und flexibler werden. Ich bin schon sehr gespannt und werde voraussichtlich dazu einen eigenen Test abliefern.

Xiaomi HyperIsland ist ein Feature von HyperOS 3 © Screenshot

Telefonieren ohne Netz Ein zentrales neues Feature des 15T Pro konnte ich leider nicht ausprobieren: die Astral Communication, die Xiaomi auch Offline Communication nennt. Das Unternehmen schreibt dazu in einer Aussendung: "Die Xiaomi Offline Communication ermöglicht die direkte Sprachkommunikation zwischen Geräten der 15T-Serie über Entfernungen von bis zu 1,9 km beim Xiaomi 15T Pro - selbst ohne Mobilfunk- oder WLAN-Signale." In diesem Umkreis war aber kein Xiaomi 15T Pro verfügbar.

Prozessor und Speicher Spätestens beim Blick auf den Prozessor wird man feststellen, dass das Xiaomi 15T Pro tatsächlich kein Flaggschiff ist. Es wird nämlich von einem MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) angetrieben, der in der Regel gegenüber den Spitzenprozessoren von Qualcomm das Nachsehen hat. Nichtsdestotrotz wird der MediaTek-Chip mit den allermeisten Alltags-Apps keinerlei Probleme haben. Er hat jedenfalls 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt bekommen. Die Mindestspeichergröße startet in Österreich dieses Mal bei 256 GB.

Xiaomi 15T Pro © Florian Christof

Akku und Ladeleistung Beim 15T Pro setzt Xiaomi offenbar auf einen herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 5.500 mAh. Erst das kommende Xiaomi 17 Pro wird einen Lithium-Silizium-Akku (Si/C Li-ion), der eine besonders hohe Energiedichte aufweist, haben. Mit dem 5.500-mAh-Akku ist das 15T Pro dennoch gut ausgestattet und weist eine Akkulaufzeit auf, die leicht über dem Durchschnitt liegt. Je nach Nutzungsverhalten wird man damit möglicherweise sogar 1,5 bis 2 Tage auskommen. Bei der Ladeleistung ist Xiaomi ein bisschen auf die Bremse getreten. Das 15T Pro lässt sich hierzulande mit bis zu 90 Watt aufladen. Kabellos sind bis zu 50 Watt möglich.

Xiaomi 15T Pro © Gregor Gruber