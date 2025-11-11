Aus für Like-Button von Facebook
Wer in den frühen 2010er Jahren im Internet unterwegs war, kam am Like-Button von Facebook nicht vorbei. Unter nahezu jedem Artikel und jedem Blogpost gab es damals solche Like- und Share-Buttons. Meist waren die Social-Buttons mit einem Zähler versehen, der signalisierte, wie beliebt der Artikel ist.
Was im damaligen Web 2.0 eine harte Währung war, ist mittlerweile in der Versenkung verschwunden. Solche Like-Buttons sind heutzutage eigentlich nirgendwo mehr zu finden. Das ist wohl auch der Grund, warum Facebook den Support für seine Social-Buttons einstellt.
➤ Mehr lesen: Behörden schließen illegale Schule von Mark Zuckerberg
Like-Button wird unsichtbar
Ab dem 10. Februar 2026 wird Facebook die externen Like-Buttons für immer verschwinden lassen. Sollten bis dahin diese Elemente noch irgendwo eingebettet sein, wird Facebook die Größe auf 0x0 Pixel rendern.
Das bedeutet, dass die Buttons dann auf den Webseiten nicht mehr zu sehen sind. Damit will Facebook verhindern, dass Webseiten zerschossen werden, auf denen das Plugin noch immer integriert ist.
➤ Mehr lesen: Meta trainierte KI mit Terabyte an raubkopierten Büchern
Facebook spielt keine Rolle mehr
"Solche Plugins spiegeln eine frühe Ära der Web-Entwicklung wider. Ihre Nutzung ist im Laufe der Zeit natürlich zurückgegangen, während sich die digitale Landschaft weiterentwickelt hat", schreibt Facebook in einem Blogpost.
Das Unternehmen spart dabei allerdings aus, dass die Relevanz von Facebook in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen ist. Vor allem in den jüngeren Altersschichten spielt der einstige Platzhirsch einfach keine Rolle mehr.
➤ Mehr lesen: "Anstupsen" auf Facebook feiert überraschendes Comeback
Kommentare