Aus für Like-Button von Facebook

Der einstige Platzhirsch verabschiedet sich von dem legendären Button, der die frühen 2010er Jahre geprägt hat.

Wer in den frühen 2010er Jahren im Internet unterwegs war, kam am Like-Button von Facebook nicht vorbei. Unter nahezu jedem Artikel und jedem Blogpost gab es damals solche Like- und Share-Buttons. Meist waren die Social-Buttons mit einem Zähler versehen, der signalisierte, wie beliebt der Artikel ist.

Was im damaligen Web 2.0 eine harte Währung war, ist mittlerweile in der Versenkung verschwunden. Solche Like-Buttons sind heutzutage eigentlich nirgendwo mehr zu finden. Das ist wohl auch der Grund, warum Facebook den Support für seine Social-Buttons einstellt.

