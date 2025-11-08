Behörden schließen illegale Schule von Mark Zuckerberg
Im noblen Crescent Park von Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien spielt sich bereits seit mehreren Jahren eine regelrechte Seifenoper ab. Auf Facebook würde man den Beziehungsstatus zwischen Mark Zuckerberg und seinen Nachbarn als "kompliziert" bezeichnen.
Seit den 2010er Jahren hat der Tech-Milliardär in der Gegend nach und nach mehrere Grundstücke gekauft und zu einem riesigen Komplex zusammengeschlossen. Die Nachbarn beschweren sich seit 2016 über den ständigen Baulärm, die privaten Sicherheitskräfte und stetig zunehmenden Verkehr.
Privatschule ohne Genehmigung
Das Verkehrsaufkommen in der Nachbarschaft sei unter anderem maßgeblich von Elterntaxis getrieben, die ihre Kinder zu den Zuckerbergs bringen. Auf dem Anwesen befindet beziehungsweise befand sich nämlich eine Privatschule - die "Blicken Ben School", benannt nach dem Huhn der Familie Zuckerberg.
Wie sich nun herausgestellt hat, hatte der Facebook-Gründer keine Genehmigung für die Bildungseinrichtung. Die Behörden haben die illegale Privatschule im Frühjahr 2025 geschlossen. Den Nachbarn ist die Schule erstmals während der Pandemie im Jahr 2021 aufgefallen.
Die "Blicken Ben School" dürften zwischen 15 und 30 Schülerinnen und Schüler besucht haben. Laut einem ausführlichen Bericht von Wired ist es unklar, wie es aktuell um die Privatschule steht. In manchen Quellen heißt es, dass die Bildungseinrichtung an einem anderen Standort weitergeführt wird. Anderswo ist zu lesen, dass die Schule ohnehin mehrere Niederlassungen habe.
Friedensangebot von Zuckerberg
Erst im August hat die New York Times über die Auseinandersetzungen der Zuckerbergs mit ihren Nachbarn berichtet. Wegen der andauernden Beschwerden aufgrund des anhaltenden Baulärms wollte der Facebook-Chef demnach seinen Nachbarn entgegenkommen.
Er kümmerte sich aber anscheinend nicht darum, dass der Lärm eingedämmt wird. Wie es sich für einen richtigen Tech-Milliardär gehört, hat er seinen Nachbarn einfach geräuschunterdrückende Noise-Cancelling-Kopfhörer geschenkt. Wie gut das Geschenkt bei den Nachbarn angekommen ist, ist nicht überliefert.
