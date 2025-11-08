Behörden schließen illegale Schule von Mark Zuckerberg

Auf dem Anwesen der Zuckerbergs hat der Tech-Milliardär eine nicht genehmigte Privatschule betrieben.

Im noblen Crescent Park von Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien spielt sich bereits seit mehreren Jahren eine regelrechte Seifenoper ab. Auf Facebook würde man den Beziehungsstatus zwischen Mark Zuckerberg und seinen Nachbarn als "kompliziert" bezeichnen.

Seit den 2010er Jahren hat der Tech-Milliardär in der Gegend nach und nach mehrere Grundstücke gekauft und zu einem riesigen Komplex zusammengeschlossen. Die Nachbarn beschweren sich seit 2016 über den ständigen Baulärm, die privaten Sicherheitskräfte und stetig zunehmenden Verkehr.

Privatschule ohne Genehmigung

Das Verkehrsaufkommen in der Nachbarschaft sei unter anderem maßgeblich von Elterntaxis getrieben, die ihre Kinder zu den Zuckerbergs bringen. Auf dem Anwesen befindet beziehungsweise befand sich nämlich eine Privatschule - die "Blicken Ben School", benannt nach dem Huhn der Familie Zuckerberg.

Wie sich nun herausgestellt hat, hatte der Facebook-Gründer keine Genehmigung für die Bildungseinrichtung. Die Behörden haben die illegale Privatschule im Frühjahr 2025 geschlossen. Den Nachbarn ist die Schule erstmals während der Pandemie im Jahr 2021 aufgefallen.

