Warum Zuckerberg Noise-Cancelling-Kopfhörer verschenkt

Sommer ist auch Baustellenzeit. Wer schon einmal versucht hat, zur Ruhe zu kommen, während nebenan ununterbrochen gebaut wird, weiß, wie schwer das ist.

So dürfte es auch den Nachbarn von Mark Zuckerberg gegangen sein. Er schenkte ihnen deshalb Noise-Cancelling-Kopfhörer, wie die New York Times berichtet hat.

Zuckerberg in Palo Alto

Mark Zuckerberg, der Mitbegründer von Facebook und CEO von Meta, wohnt in Crescent Park, einem Nobelviertel in Palo Alto, Kalifornien. In den vergangenen 14 Jahren hat er dort mindestens 11 Grundstücke im Wert von mehr als 110 Millionen US-Dollar gekauft. Viele Nachbarn dürfte er also nicht mehr haben.

Jene, die noch übrig geblieben sind, haben sich beschwert. Der Grund dafür ist der Baulärm, der wohl in der Nachbarschaft ununterbrochen zu hören ist. Sein Friedensangebot, also die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, sollen die Nachbarn besänftigen.

Nachbarn verärgert

Doch der Baulärm ist nicht das einzige Problem. Die Frustration der Nachbarn sei auch darauf zurückzuführen, dass beinahe ununterbrochen gebaut wird. Die Folgen sind laut den Nachbarn Straßensperren und Bauschutt. Mit Zuckerberg zogen außerdem auch Überwachungskameras, häufige Patrouillen durch Sicherheitskräfte und Partys in das einst idyllische Viertel.