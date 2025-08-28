Warum Zuckerberg Noise-Cancelling-Kopfhörer verschenkt
Sommer ist auch Baustellenzeit. Wer schon einmal versucht hat, zur Ruhe zu kommen, während nebenan ununterbrochen gebaut wird, weiß, wie schwer das ist.
So dürfte es auch den Nachbarn von Mark Zuckerberg gegangen sein. Er schenkte ihnen deshalb Noise-Cancelling-Kopfhörer, wie die New York Times berichtet hat.
Zuckerberg in Palo Alto
Mark Zuckerberg, der Mitbegründer von Facebook und CEO von Meta, wohnt in Crescent Park, einem Nobelviertel in Palo Alto, Kalifornien. In den vergangenen 14 Jahren hat er dort mindestens 11 Grundstücke im Wert von mehr als 110 Millionen US-Dollar gekauft. Viele Nachbarn dürfte er also nicht mehr haben.
Jene, die noch übrig geblieben sind, haben sich beschwert. Der Grund dafür ist der Baulärm, der wohl in der Nachbarschaft ununterbrochen zu hören ist. Sein Friedensangebot, also die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, sollen die Nachbarn besänftigen.
Nachbarn verärgert
Doch der Baulärm ist nicht das einzige Problem. Die Frustration der Nachbarn sei auch darauf zurückzuführen, dass beinahe ununterbrochen gebaut wird. Die Folgen sind laut den Nachbarn Straßensperren und Bauschutt. Mit Zuckerberg zogen außerdem auch Überwachungskameras, häufige Patrouillen durch Sicherheitskräfte und Partys in das einst idyllische Viertel.
Viele dieser Grundstücke stehen unbewohnt in einer Region, die für ihren akuten Wohnungsmangel bekannt ist, während andere in Gästehäuser, üppige Gärten, einen Pickleball-Platz, einen Pool und - zumindest zeitweise - eine Privatschule für Zuckerbergs Kinder und einige andere umgewandelt wurden. Letzteres verstieß übrigends gegen die örtlichen Bebauungsvorschriften. Unter einem rund 7.000 Quadratmeter großen Anwesen soll sich zudem Zuckerbergs Keller bzw. "Bunker" befinden. Anrainer nennen es auch Zuckerbergs "Bat Cave".
Mehr Geschenke von Zuckerberg
Die Noise-Cancelling-Kopfhörer waren nicht das einzige Geschenk, das der Meta-CEO seinen Nachbarn machte. Zuckerberg wollte seine Nachbarn auch mit Zucker in Form von Donuts oder einer Flasche Sekt gnädig stimmen. Die Geschenke haben Zuckerbergs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl in besonders lauten Zeiten überreicht.
Schon 2016 hatte Zuckerberg Probleme mit Nachbarn wegen Immobilienprojekten. Beamte von Palo Alto genehmigten Zuckerbergs Vorhaben, 4 Anwesen abreißen zu lassen, um darauf kleinere Häuser und einen großen Keller (Bunker, hust hust) zu bauen, nicht. Der Meta-CEO fand aber Lücken in der Bauordnung und lies die Arbeiten Schritt für Schritt durchführen.
