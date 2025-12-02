Origami von 14-Jährigem kann das 10.000-Fache seines Gewichts tragen

Die Erkenntnisse könnten dazu genutzt werden, um faltbare und dennoch sehr stabile Zelte für Katastropheneinsätze herzustellen.

Während andere 14-Jährige Papierflieger falten, hat der New Yorker Teenager Miles Wu 25.000 Dollar Preisgeld für seine Origami-Künste gewonnen. Die gefalteten Objekte sind dabei nicht als Kunstform gedacht, sondern sollen eines Tages in der Katastrophenhilfe eingesetzt werden. ➤ Mehr lesen: Origami-Helm soll Radfahrer bei Stürzen schützen Wu untersuchte dafür ein Origami-Faltmuster namens Miura-ori. Die Faltung erlaubt es, ein Objekt vollständig zu entfalten, indem man eine Ecke kontinuierlich in eine Richtung bewegt. Es kommt in der Raumfahrt zur Anwendung - etwa, um Solarmodule in Satelliten effizient zu verstauen und auszufahren. Die Technik wurde vom japanischen Astrophysiker Koryo Miura erfunden und nach ihm benannt.

Faltbar und stabil Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind faltbare Möbel. Denn Miura-Strukturen sind im halb aufgeklappten Zustand äußerst stabil. Diese Eigenschaften will Wu nutzen, um ausklappbare Strukturen zu entwickeln, die in Notfällen zum Einsatz kommen können. ➤ Mehr lesen: Fallschirm voller Löcher könnte Drohnenlieferungen revolutionieren "Ein Problem bei derzeit einsetzbaren Strukturen und Notfallstrukturen ist beispielsweise, dass Zelte manchmal stabil sind, manchmal sehr klein zusammengeklappt werden können und manchmal leicht aufzubauen sind, aber fast nie alle 3 Eigenschaften gleichzeitig aufweisen. Miura-ori könnte dieses Problem möglicherweise lösen", sagt Wu gegenüber Business Insider. Experimente zu Hause Um die stärkste Miura-Faltmethode zu finden, experimentierte der 14-Jährige mit verschiedenen Papierstärken, Faltwinkeln und verschieden großen Faltflächen. Insgesamt stellte er 54 handgefaltete Varianten her. Danach beschwerte er die Strukturen mit Gewichten, um zu sehen, wie stabil sie waren.

Wu beim Experimentieren. © Society for Science