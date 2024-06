Origami-Helm soll Radfahrer bei Stürzen schützen

In 30 Sekunden aufgeblasen

Ventete arbeitet an einem aufblasbaren Origami-Helm. Zusammengefaltet sei er nicht dicker als ein durchschnittlicher Laptop, so das Unternehmen. Dadurch könne er platzsparend selbst in kleinen Taschen untergebracht werden.

30 Sekunden dauert es, bis der Helm entfaltet, aufgeblasen und einsatzbereit ist, behauptet das Start-up. Zum Aufblasen dient eine kleine elektrische Luftpumpe. Obwohl die Marketingaktivitäten in den vergangenen Wochen hochgefahren wurden, hat Ventete noch keine finalen Spezifikationen verraten.

Er soll jedenfalls einen ähnlichen Schutz bieten wie herkömmliche Fahrradhelme. Ebenso wenig liegen Angaben darüber vor, wie viel der Origami-Helm kosten soll.

➤ Mehr lesen: Wie man ein Fahrrad mit quadratischen Reifen fährt