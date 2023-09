NASA-Technologie: Luftloser Reifen fürs Fahrrad auf Kickstarter

Das US-Unternehmen Smart Tire Company hat sogenannte METL-Reifen (klingt wie "Metall") für Fahrräder entwickelt, die nicht mit Luft gefüllt werden. Sie basieren auf eine Formgedächtnislegierung (Shape Memory Alloy, SMA) – eine NASA-Technologie, die von Ingenieur*innen aus dem NASA Glenn Research Center entwickelt wurde.

Die Legierung Nitinol besteht aus Nickel und Titan, kann sich unter Druck verformen und in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Die Reifen gelten als unzerstörbar und passen sich jedem Gelände an – auch an die Mond- oder Marsoberfläche. Die NASA selbst will die Technologie künftig für Mars-Rover und andere Weltraumfahrzeuge nutzen. Die futurezone hat berichtet.