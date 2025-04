NASA schießt mit Kanone auf aufblasbare Raumstation

Bevor Raketen die Bauteile für die Station in den Orbit bringen, will die NASA sicher gehen, dass sie den Strapazen des Weltalls standhalten können. Und wie könnte man das besser testen, als mit einer Kanone im Kaliber .50 (12,7 mm).

Ballern im Namen der Wissenschaft

Für solche Tests hat die NASA das Remote Hypervelocity Test Laboratory. Seit 1993 wurde darin über 600 mal geschossen. Diese Tests simulieren den Aufprall von Mikro-Meteoroiden und kleinem Weltraumschrott.

Um ein Projektil auf der Erde auf die Geschwindigkeit zu bringen, mit der diese Teile im All unterwegs sind, hat die Kanone 2 Phasen. In der erste Phase wird das Projektil mit Nitropulver beschleunigt, so wie bei einer Gewehrkugel. In der zweiten Phase kommt stark verdichteter Wasserstoff hinzu.