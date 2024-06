Wer haftet, wenn Weltraumschrott mein Zuhause trifft?

Links die Originalform des Zylinders, rechts der verformte Zylinder, der in das Haus in Florida schlug

Das Übereinkommen schließt allerdings aus, dass Staatsbürger Ansprüche gegen das eigene Land erheben können (Artikel VII). Daher wird im Falle der Oteros der „Federal Tort Claims Act“ herangezogen, der es US-Bürgern erlaubt, Ansprüche an die Regierung zu stellen. Das ist nötig, da die NASA eine US-Bundesbehörde ist.

Entscheidung im Gedanken des Abkommens

Die Anwälte der Oteros merken an, dass sie diese Regelung nicht gutheißen. Im Abkommen würde nämlich der Startstaat „unbedingt“ haften, was den ganzen Prozess der Schadenersatzforderung vereinfacht. Sie bitten die NASA deshalb im Gedanken des Abkommens für den gesamten Schaden aufzukommen, auch wenn das Abkommen in diesem Fall nicht gilt. Würde die NASA so handeln, wäre das ein Präzedenzfall.

Es würde ein starkes Signal an andere Regierungen und Privatunternehmen senden, um sich mehr für die Sicherheit in der Raumfahrt einzusetzen. Eigentlich müssen Weltraumunternehmen und -organisationen dafür sorgen, dass ausgedientes Gerät in der Atmosphäre verglüht oder kontrolliert über dünn besiedeltem Gebiet abstürzt, etwa im Südpazifik, erklärt Siminski. Den Absturz genau zu kontrollieren, ist dabei ebenso schwierig, wie vorherzusagen, ob ein Objekt vollständig verglühen wird.

