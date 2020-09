Video: Teil von Rakete stürzt über Wohngebiet ab

Eine chinesische Rakete vom Typ Langer Marsch 4B brachte am Montag erfolgreich einen Satelliten in die Umlaufbahn. Weniger geplant verlief offenbar der Absturz der ersten Raketenstufe nach dem Start. Wie Amateuraufnahmen zeigen, stürzte das Raketenteil über bewohntem Gebiet ab.

Die Filmaufnahmen zeigen zuerst, wie das Bauteil in Richtung Erde fliegt. Anschließend ist oranger Rauch zu sehen. Eine weitere Einstellung, die offenbar von einem Schulhof aus gefilmt wurde, legt nahe, dass der Absturz in dessen Nähe stattgefunden hat. Am Ende des Videos sind auch Aufnahmen von der Absturzstelle zu sehen. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, war vorerst noch unklar.