Joby gelingt historischer Flug von elektrischem Tilt-Rotor-Flugzeug

Noch in diesem Jahr soll die emissionsfreie S4 in Dubai als Flug-Taxi eingesetzt werden.

In Kalifornien gelang vor wenigen Tagen ein historisches Ereignis. Erstmals hat ein bemannter Testflug eines voll-elektrischen Tilt-Rotor-Flugzeugs stattgefunden, bei dem vom vertikalen in den horizontalen Modus und wieder zurück gewechselt wurde. Die Joby S4 wurde dabei von James „Buddy“ Denham geflogen.

Andere eVTOL-Flugzeuge haben ähnliche bemannte Manöver absolviert, allerdings mit 2 getrennten Antriebssystemen. Die große Neuerung beim S4 ist der Tilt-Rotor-Antrieb , der sowohl horizontalen als auch vertikalen Schub liefern kann. Dieser besteht aus 6 einzelnen Motoren , die dafür von oben nach vorne kippen können. Genau diesen Prozess zeigt Joby im Video des Testflugs nicht. Hier will man vermutlich verhindern, dass sich die Konkurrenz, die an ähnlichen Systemen arbeitet, etwas abschauen kann.

Der Prototyp erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 321 km/h und hat eine Reichweite von bis zu 150 Meilen, das entspricht 241 Kilometern . Seit 2017 hat er in Testflügen bereits 64.000 Kilometer zurückgelegt, allerdings immer ohne Menschen an Bord. Zusätzlich zum Piloten kann die S4 theoretisch bis zu 4 Personen transportieren.

Das eVTOL („electric Vertical Take-Off and Landing aircraft”) kommt ohne langes Rollfeld aus, kann im Vorwärtsflug aber gleichzeitig ähnliche Effizienz und Geschwindigkeit erreichen wie ein klassisches Flugzeug. Außerdem ist die S4 wesentlich leiser als ein Helikopter und emissionsfrei unterwegs. Deshalb ist es ein vielversprechender Kandidat für zukünftige Flug-Taxi-Services .

Dass das nicht nur so dahergesagt ist, zeigt die aktuelle Situation bei Tilt-Rotor-Flugzeugen. Mit der Bell Boeing V-22 Osprey gibt es derzeit nur ein einziges Modell, das tatsächlich in größerer Stückzahl gebaut wurde und noch aktiv ist.

In einer Aussendung zeigte sich Pilot Denham geehrt , den historischen Testflug absolviert zu haben. „Ein Flugzeug zu entwickeln, das nahtlos zwischen Vertikal- und Reiseflug wechseln kann, gilt seit langem als eine der größten technologischen Herausforderungen in der Luftfahrt. Aber unser Team hat ein Flugzeug entwickelt und gebaut, bei dem sich dies wie Routine anfühlt.“

Kommerzieller Betrieb in Dubai geplant

Derzeit hat Joby 5 Flugzeuge in seiner Testflotte. 2 davon werden zur Zeit in Zusammenarbeit mit Kunden aus der Verteidigungsindustrie getestet, auch die US Air Force evaluiere die S4.

Joby suche im Moment zudem bei der zuständigen US-Behörde FAA um Zulassung für Passagierflüge an, berichtet New Atlas. Noch im Laufe diesen Jahres soll der kommerzielle Betrieb in Dubai starten.