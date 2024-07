Lufttaxi mit Wasserstoffantrieb flog 841 Kilometer ohne Pause

Ein neues Lufttaxi von Joby Aviation hat einen erfolgreichen 841 km langen Testflug gemeistert. Das senkrecht startende VTOL-Flugzeug (Vertical Take-Off and Landing) wird von einem Wasserstoff-Antrieb betrieben. Es soll eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Flugzeugen für Mittelstreckenflüge und regionales Reisen werden.

VTOL-Flugzeuge können senkrecht starten und landen, wodurch sie ohne ein langes Rollfeld auskommen und auch als Lufttaxis eingesetzt werden können. Sie können problemlos in Städten und auf Schiffen landen.

➤ Mehr lesen: Erste buchbare Flüge zwischen 3 Ländern mit Elektro-Flugzeug

Joby Aviation beweist mit diesem erfolgreichen Testflug, dass es möglich ist, bestehende VTOL-Elektroflugzeuge mit Wasserstoffbrennstoffzellen nachzurüsten. Dadurch kann die Reichweite von bestehenden E-Flugzeugen enorm gesteigert werden.

Umrüstung von VTOL-Maschinen

Normalerweise entwickelt Joby vollelektrische, batteriebetriebene Flugzeuge, die bis zu 160 km weit fliegen können. Diese sollen künftig als Lufttaxis Personen und Güter innerhalb von Großstädten transportieren. Für das neue Wasserstoff-Flugzeug wurde der Prototyp einer Joby-Maschine durch den Einbau eines Wasserstoff-Tanks sowie eines Antriebs umgerüstet. Nach dem erfolgreichen Testflug über dem Ort Marina in Kalifornien hatte das umgerüstete VTOL-Flugzeug noch immer 10 Prozent seines Flüssigwasserstoffs im Tank.

Das Unternehmen will die Zukunft des Fliegens sicherstellen und gleichzeitig die Luftfahrt nachhaltiger machen. „Unsere batteriebetriebenen Lufttaxis werden die Art und Weise, wie wir uns in Städten fortbewegen, grundlegend verändern. Deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt eine neue Technologie entwickeln, die das regionale Reisen mit wasserstoffbetriebenen Flugzeugen neu definieren könnte“, meinte der CEO des Unternehmens in einer Presseaussendung.