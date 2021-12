Airbus plant Flugtests für Lufttaxi CityAirbus Next Gen ab 2023

Flugzeughersteller arbeitet seit einigen Jahren an Senkrechtstartern für den Einsatz in Großstädten. Zulassung 2025 erwartet.

Airbus will 2023 die ersten Testflüge seines neuen Lufttaxi-Modells starten. Die Zulassung für den CityAirbus NextGen wird für 2025 erwartet, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Der Prototyp wurde vor einigen Wochen vorgestellt. CityAirbus NextGen ist der Nachfolger des CityAirbus Demonstrator, der im Sommer im oberbayerischen Manching nahe Ingolstadt auch in der Luft getestet wurde.

Modellregion für Lufttaxis

Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der elektrischen Passagierdrohne. Gebaut wurde das bisher genutzte Modell im Helikopterwerk von Airbus in Donauwörth in Schwaben. Ingolstadt soll Modellregion für Lufttaxis werden. Auch andere Hersteller arbeiten an der Technologie und wollen in den nächsten Jahren solche Fluggeräte auf den Markt bringen.

80 Kilometer Reichweite

Der CityAirbus ist ein elektrisches Luftfahrzeug mit acht Rotoren, das senkrecht starten und landen kann. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das neue Modell Flügel bekommen. Das Flugtaxi soll eine Reichweite von 80 Kilometer haben und 120 Kilometer pro Stunde schnell sein, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei wird es ohne Piloten bis zu vier Passagiere auf festen Routen transportieren können. Der kleine Passagierairbus würde beispielsweise als Transportmittel zwischen Stadtzentren und Flughäfen dienen.

Mit diesem Projekt wolle Airbus einen völlig neuen Markt mitgestalten, der "die urbane Luftmobilität nachhaltig in die Städte integriert", sagte ein Airbus-Sprecher. Wann der reguläre Betrieb mit Passagieren an Bord beginnt, sei derzeit noch unklar.