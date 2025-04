Wird mein Handy bei der US-Einreise durchsucht?

Dabei ist das Durchsuchen eines persönlichen Geräts viel problematischer als ein Blick ins Reisegepäck . Die Daten darauf können enorm viel über einen Menschen verraten: Details zu intimen Beziehungen , politische Einstellung , Gesundheits- und Bankinformationen , um nur einige zu nennen. Erhalten Beamte dann auch noch Zugriff auf die online gespeicherten Daten eines Reisenden, zum Beispiel Fotos in der Cloud, wird der Eingriff in die Privatsphäre noch schlimmer.

Ein „Recht auf Privatsphäre“ gebe es laut US-Gesetzgebung an der Grenze nicht. „Man kann sich also auch nicht juristisch gegen eine Kontrolle digitaler Geräte wehren“, betont Schwarzl. Grenzbeamte können Reisende auffordern, ihre Geräte zu entsperren , Passwörter offenzulegen oder Social Media Accounts bekanntzugeben .

Mitte März wurde der Fall eines französischen Forschers bekannt, der auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Konferenz in Texas an der US-Grenze zurückgewiesen wurde. Bei der Einreise kontrollierten Grenzbeamte sein Handy – und fanden Trump-kritische Chatnachrichten . Die Einreisebehörden interpretierten diese mutmaßlich als „hasserfüllt“ und „verschwörerisch“ , gar als „Terrorismus“ und schickten den Mann gleich am nächsten Tag zurück, wie u.a. der Guardian berichtete.

Geräte-Kontrollen als Ausnahmefall

Eine Kontrolle von Smartphone, Laptop, Kamera oder Ähnlichem ist an den US-Grenzen nicht standardmäßig vorgesehen. Laut Zahlen der US Customs and Border Protection (CBP) reisten 2024 über 420 Millionen Menschen in die USA ein, in gut 47.000 Fällen wurden elektronische Geräte durchsucht. Betroffen waren vor allem Reisende ohne US-Staatsbürgerschaft.

Darunter seien regelmäßig auch Österreicherinnen und Österreicher, sagt Schwarzl, der in solchen Fällen häufig kontaktiert werde. „Für die Betroffenen ist das oft eine belastende Situation, auch wenn meistens letztendlich alles gut ausgeht.“

Einreise kann verweigert werden

Es komme insbesondere dann vor, wenn die Behörden Zweifel am Zweck der Reise eines Einzelnen haben, sagt Schwarzl: „Die Geräte werden dann in der Regel auf Keywords durchsucht, zum Beispiel Hinweise auf Arbeits- oder Einwanderungsabsicht bei einer Einreise als Tourist.“