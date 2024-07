KI-Reiseplaner: 5 Apps für Spontan-Urlaube

Im Test habe ich um eine 3-tägige Reise nach Paris am nächsten Tag gefragt. iplan.ai spuckt eine übersichtliche Liste mit Aktivitäten aus. Pünktlich um 10 Uhr werden wir beispielsweise ins Schokoladenmuseum geschickt, für das uns die App 2 Stunden vorschlägt, um uns dann in ein Restaurant in der Nähe zu lotsen.

Zuallererst fragt uns iplan.ai nach unserem Reiseziel. Hier können wir eine Stadt eintippen , wobei diese in der App bereits hinterlegt sein muss. Ist sie das nicht, müssen wir erst um Hinterlegung bitten. Ebenfalls gefragt werden wir nach der gewünschten Reisedauer sowie der Freizeit pro Tag, die wir per Schieberegler festlegen können. Gewünschtes Startdatum und ob wir alleine, als Paar oder mit Familie reisen, müssen wir ebenfalls bekannt geben.

Seit knapp 2 Jahren gibt es iplan.ai in den App-Stores. Die App verspricht in nur wenigen Sekunden den passenden Reiseplan für jede Art von Reise und Budget zu erstellen. Nach einer kurzen Pflichtregistrierung können wir direkt durchstarten.

Majourny

Auch hier müssen wir einen Account anlegen, um durchstarten zu dürfen. Majourny fällt auf den ersten Blick positiv auf, ist die App im Vergleich zur Konkurrenz doch sehr aufgeräumt und mit wenig Schnickschnack gefüllt.

Im Home Feed können wir Foto-Posts von Nutzerinnen und Nutzern sowie Majourny selbst sehen, die tolle Eindrücke von unterschiedlichen Reisen liefern sollen. Im Reiter Trip Planer geht es dann um unsere eigene Reise. Um diese planen zu können, möchte die App Stadt und Land, Reisedatum und Dauer, sowie bevorzugte Essenszeiten wissen.

Ebenfalls angeben müssen wir, welche Art von Aktivitäten uns interessieren. Hier können wir etwa Kultur, Sport, Sightseeing oder Relax auswählen. Majourny beginnt dann sofort mit dem Planen, wobei sich die App im Test fast eine Minute Zeit lässt, um ihr Ergebnis auszuspucken.

Das Resultat kann sich dafür sehen lassen. In einer umfangreichen Liste zeigt die App Schritt für Schritt ihren Reiseplan für uns. Ankunft am Flughafen, Reise zum Hotel, Restaurantbesuche und Aktivitäten sind jeweils mit Uhrzeit und Dauer versehen. Sämtliche Einträge haben kurze Beschreibungen, etwa ob wir ein Ticket brauchen oder wie viel an Kosten zu erwarten sind. Außerdem ist meist ein Link zur jeweiligen Webseite vorhanden.

Gefällt uns eine Auswahl nicht, können wir diese jederzeit ersetzen oder eigene Aktivitäten manuell hinzufügen. Besonders interessant sind die vielen Tipps der App. Für unsere Testreise nach Paris zeigt sie das zu erwartende Budget sowie Dos and Don‘ts in der Stadt. Lediglich die Anreise per Zug, Flug oder Auto müssen wir selber planen, der Rest kann über Links in der App erledigt werden.

Majourny ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.