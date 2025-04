Polizei nutzt KI-Bots als Undercover-Agenten

Polizei-Behörden in den USA zahlen laut Recherchen des Tech-Mediums 404-Media Tausende von Dollars, um potenzielle Verdächtige auf Social-Media Plattformen auszuspionieren. Dabei nutzen sie das Tool Overwatch von dem in New York ansässigen Unternehmen Massive Blue.

Das Unternehmen stellt mit Overwatch “virtuelle Agenten” zur Verfügung. Um kriminelle Netzwerke auszuspionieren, sollen die KI-Personas mit “College Protestanten”, “radikalisierten politischen Aktivisten” oder “Menschenhändlern” chatten und so Beweise für Verfahren sammeln.

Die Funktionsweise

Laut den Berichten, die 404 Media vorliegen, bezahlt die Polizei Massive Blue dafür, KI-Personas, KI-generierte Texte und Social Media Profile zu erstellen und diese online einzusetzen. Mithilfe generativer KI können etwa auch Bilder erzeugt werden, die die Echtheit der KI-Persona untermauern sollen – zum Beispiel ein Bild, auf dem die künstliche Person ein handgeschriebenes Schild mit ihrem Benutzernamen und dem aktuellen Datum in die Kamera hält.

Neben Social Media scannt Overwatch laut Hersteller auch weitere Bereiche des Internets. Wie genau das Tool entscheidet, wer als verdächtig gilt, bleibt unklar. Massive Blue verweist auf den Einsatz von Blockchain-Technologie, hält sich zu technischen Details jedoch bedeckt. Das Unternehmen beruft sich dabei auf „laufende Ermittlungen“ und verweigert weitergehende Auskünfte.

Einsatzzwecke

Die Technologie ohne nachgewiesene Wirksamkeit soll für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Als Beispiele listet das Unternehmen Grenzsicherheit, Sicherheit an Schulen oder die Bekämpfung von Menschenhandel als Verwendungszwecke für Overwatch auf.

"Unser vorrangiges Ziel ist es, diese Kriminellen vor Gericht zu bringen und gleichzeitig den Opfern zu helfen, die andernfalls weiterhin Opfer des Menschenhandels bleiben würden”, sagt Massive Blue Mitgründer Mike McGraw gegenüber 404 Media.

Die Aktivistin und der Gamer

Laut dem Unternehmen kann Overwatch hoch anpassbare und sofort einsetzbare KI-Personas erstellen. So etwa „Heidi“, eine angeblich 36-jährige, geschiedene, einsame Aktivistin aus Texas, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und „nach Sinn sucht“.