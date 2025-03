5 Wecker-Apps, die besser sind, als dein Standard-Wecker

Während der technologische und medizinische Fortschritt in vielen Lebensbereichen Verbesserungen gebracht hat, ist das Aufstehen für viele Menschen so schwer wie vor 100 Jahren. Besonders kurz nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit , die uns eine wertvolle Stunde kostet.

Darüber hinaus können aufgezeichnete und heruntergeladene Töne genutzt werden. Mit an Bord sind auch Schlaf- bzw. Schnarchüberwachung. Alamry versucht hier unsere Schlafphasen zu tracken, um ein noch besseres Wecken zu ermöglichen. Während die Grundfunktionen kostenlos sind, können einige Features per Premium-Abonnement ab 6,99 Euro pro Monat freigeschaltet werden.

Wenn ein normaler Wecker nicht mehr hilft, holt uns Alarmy mit ein paar Challenges aus dem Bett. Die Wecker-App hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Weiterschlummern nach dem ersten Bimmeln ohne Ausnahmen zu verhindern. Das Setup von Alamry unterscheidet sich im Grunde kaum von anderen Weckern. In unserer Weckerliste hinterlegen wir einmalige sowie wiederkehrende Wecker mit verschiedenen Uhrzeiten.

Das Tracking der Phasen wird dann auch für den Wecker genutzt. Statt hier zu einer fixen Uhrzeit loszubimmeln, definieren wir hier einen Zeitraum , in dem wir aufwachen möchten. Der intelligente Wecker nutzt dann die Schlafphasen, um den besten Moment zu finden. Neben verschiedenen Sounds können wir auch eigene Musik, sofern wir ein Premium-Abonnement haben, zum Aufwecken nutzen, wobei iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer Apple Music zwingend benötigen.

Die App Sleep Cycle kümmert sich nicht darum, dass wir aus dem Bett kommen, sondern auch, dass wir bestmöglich aufwachen. Per Mikrofon überwacht die App unsere Nacht, horcht im Hintergrund unter anderem auf Schnarchen , Bewegungen und etwaiges Sprechen im Schlaf. Anhand der Aufnahmen versucht Sleep Cycle auch unsere Schlafphasen einzuschätzen.

Sollten wir nicht mindestens einen der hinterlegten Barcodes scannen, müssen wir eine Strafzahlung an eine wohltätige Organisation leisten. Wie hoch der Betrag ist, können wir selbst festlegen.

Obendrein können wir einen Zeitraum festlegen, bis wann wir definitiv aufwachen wollen bzw. müssen. Das Besondere an Nuj ist, dass wir der App beweisen müssen, dass wir aufgestanden sind. Genutzt wird hierfür die Barcode-Challenge . Beim Anlegen eines Weckers legen wir Produkte im Haushalt fest, dessen Barcodes wir scannen müssen, um das Aufstehen zu beweisen.

Selbstverständlich können wir aber auch eigene Musik hinterlegen. Brauchen wir unterschiedliche Einstellungen, je nachdem, ob wir etwa zu Hause oder auf Geschäftsreise aufwachen, lassen sich mehrere Profile mit unterschiedlichen Voreinstellungen anlegen. Die Ruhetage-Funktion deaktiviert dank integriertem Kalender unseren Wecker zudem automatisch an Feiertagen . Die App ist in der werbeunterstützten Version kostenlos, um 3,99 Euro lässt sich die Werbung aber entfernen.

Haben wir besonders große Probleme beim Aufwachen bzw. Aufstehen, hält auch Amdroid einige Challenges für uns bereit. Um den Wecker deaktivieren zu können, müssen wir etwa Matheaufgaben lösen , Barcodes scannen oder Captchas lösen . In Sachen Sounds ist für jeden Typus etwas dabei. Sanfte Töne gibt es genauso wie extremen Lärm.

Vollgepackt mit interessanten Features, die es sonst nur in wenigen Wecker-Apps zu finden gibt, ist Amdroid. Der laut eigenen Aussagen intelligente Wecker gibt uns nicht nur Bescheid, wann wir schlafen gehen sollten. Ist die App während des Schlafs aktiv, versucht sie auch anhand von Schlafphasen-Tracking den besten Moment innerhalb unseres Weck-Fensters zu finden.

Loud Alarm Clock

Wenn uns selbst Challenges nicht mehr aus dem Bett bringen, hilft nur noch rohe Gewalt. Loud Alarm Clock hat sich, wie der Name bereits erahnen lässt, auf Lärm spezialisiert und will uns mit größtmöglichem Krach aus den Federn holen. In der Wecker-Übersicht hinterlegen wir einfach unsere gewünschten Zeiten. Mit der Snooze-Länge und den maximal erlaubten Snoozes definieren wir, wann wir spätestens aus dem Bett müssen.

Eine eigene Persönlichkeit, die wir definieren können, motiviert uns dann, wenn wir mal auf Snooze drücken. Hermine, Stewie oder Obama können hier als Persönlichkeiten ausgewählt werden. Reichen die motivierenden Sprüche nicht, geht es ans Eingemachte. Standardmäßig spielt die App dann einen zufälligen Sound, der extrem verstärkt wird.

Darunter etwa die Alarmanlage eines Autos, Feueralarm oder Fingernägel, die über eine Tafel fahren. Haben wir uns in einen der Sounds besonders verliebt, können wir diesen aber auch als Standard-Weckton setzen. Loud Alarm Clock ist grundsätzlich kostenlos, Zusatzstimmen und Werbefreiheit können aber um 8,99 Euro zugekauft werden.

Loud Alarm Clock ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.