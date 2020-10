Die besten Fußball-Spiele für iOS und Android

Rumble Stars

Eine etwas andere Art Fußball erleben wir bei Rumble Stars. Das erst im vergangenen Jahr erschienene Spiel bringt jede Menge Chaos auf den Fußballplatz. In dem Echtzeit-PvP bauen wir uns ein Team aus verschiedensten Tieren zusammen. Vertreten sind unter anderem Nashörner, Nilpferde, Pandas und Löwen. In den Online-Only-Spielen sind aber nicht nur die Tiere eine Besonderheit, auch das Gameplay ist eigen. Statt von der Seite blicken wir via Vogelperspektive auf das Spielfeld.

Die Teams, bestehend aus zwei Spielern auf dem Feld und vier hinter dem Tor, stehen sich auf einem Mini-Fußballfeld gegenüber. Die jeweiligen Tiere auf dem Feld müssen mit möglichst schnellen Kombinationen den Ball ins Tor bugsieren. Sämtliche Spieler hinter dem Tor können uns dabei aber mit eigenen Aktionen unterstützen. So lassen sich etwa Kanonenkugeln zum Vorantreiben des Balles nutzen oder Magneten einsetzen, die gegnerische Spieler aufhalten. Mit der Zeit lassen sich unzählige weitere Tiere, Ligen und Matches freischalten, außerdem können wir zusammen mit anderen Spielern Klubs gründen oder bereits vorhandenen beitreten.

Rumble Stars ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.