Forscher haben Theorie zu mysteriöser Spirale am Himmel

18.04.2023

Das Spektakel war am Wochenende ungefähr 2 Minuten lang am Himmel über Alaska zu beobachten.

Am vergangenen Wochenende war am Nachthimmel über dem Gebiet Yukon in Alaska eine mysteriöse Lichtspirale zu sehen. Mehrere Menschen hatten das Spektakel beobachtet und Bilder davon ins Netz gestellt. „Wir hatten keine Idee, was da los war“, sagt etwa die Yukon-Bewohnerin Talia MacDonald, welche die Spirale in den frühen Morgenstunden am Sonntag vom Dempster Highway aus beobachtet hatte. Kurz hätten sie und ihre Partner geglaubt, ein UFO oder dergleichen zu sehen. „Es war etwas unheimlich, weil wir die einzigen auf dem Highway waren", sagt sie gegenüber CBC. Die hellblaue Spirale schien kurzzeitig stärker zu leuchten, bevor sie ganz verschwand. MacDonald schätzt, dass sie etwa 2 Minuten lang zu sehen war. Auch die Aurora-Borealis-Enthusiastin Elizabeth Withnall hat Bilder der Spirale auf Facebook veröffentlicht.

Treibstoff von SpaceX-Rakete Was bei mehreren Menschen in dieser Region für Verwirrung gesorgt hat, sei für den Physiker Don Hampton von der University of Alaska einfach erklärbar. Ihm zufolge handelt es sich bei dem Phänomen um eine Wolke aus nicht verbrauchtem Treibstoff einer SpaceX-Rakete. Unter den richtigen Bedingungen wird dieser Dampf sichtbar.