Bizarre Spirale am Nachthimmel aufgetaucht: Das steckt dahinter

Alles falsch - die riesige Spirale wurde nämlich von einer SpaceX-Rakete verursacht, die sich in einer Höhe von rund 550 Kilometer befand. Zu sehen war das Schauspiel in den frühen Abendstunden über Neuseeland und anderen Regionen im südlichen Pazifik.

Eine gigantische, hell erleuchtete Spirale am Nachthimmel sorgte vor einigen Tagen für Aufsehen. Die Spekulationen über das bizarre Spektakel reichten von einem eigenartigen Feuerwerk über ankommende Aliens bis hin zu einem kuriosen Naturphänomen oder einem verglühenden Meteoriten.

Bei der entsprechenden Kombination aus Position der Rakete, der Sonne und dem Standpunkt auf der Erde, wird die Treibstoffwolke von der Sonne erleuchtet, sodass sie am Nachthimmel sichtbar wird.

Dem eigenartig anmutenden Schauspiel liegt auch eine ganz einfache Erklärung zu Grunde: Wenn der Treibstoff der Rakete ausgestoßen wird, bildet sich aus Wasser und Kohlendioxid kurzzeitig eine Wolke im Weltraum , erklärt Richard Easther, Physiker an der Auckland University gegenüber dem Guardian .

Gestartet ist die Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. An Bord der SpaceX-Rakete befand sich ein 700 Kilogramm schwerer Kommunikationssatellit von Globestar.

Space-Jellyfish über den USA

Ein ähnliches Phänomen, ebenso durch eine Falcon-9-Rakete ausgelöst, konnte im Mai im Südosten der USA beobachtet werden. Damals war in den frühen Morgenstunden ein so genannter Space-Jellyfish (Weltraumqualle) am Himmel zu sehen, wie zahlreiche Fotos und Videos zeigen.