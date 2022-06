China soll Alien-Signale empfangen haben

China teilte kürzlich in einem Bericht mit, es habe Hinweise auf außerirdisches Leben entdeckt. Das twitterte die chinesische Tageszeitung Global Times am Mittwoch. Das Forschungsteam der Beijing Normal University zieht in Erwägung, mit einem Radioteleskop " Signale außerirdischer Zivilisationen " empfangen zu haben. Nun werde die Entdeckung weiter untersucht.

Auch Bloomberg berichtete am Mittwoch davon. Laut dem US-Magazin sei die Meldung ursprünglich in der staatlich kontrollierten Zeitschrift „Science and Technology Daily“ erschienen, allerdings habe man ihn inzwischen gelöscht.

Verdächtige Signale von Exoplaneten

Der Wissenschaftler Zhang Tonje gab in dem Bericht an, dass das chinesische Radioteleskop FAST, auch genannt „Sky Eye“, elektromagnetische Signale eingefangen habe, die sich wesentlich von vorherigen Beobachtungen unterscheiden würden.

Zhang gehört einem Forschungsteam an, das von der Beijing Normal University, der US-Universität Berkeley und dem International Astronomical Observatory gegründet wurde. Im September 2020 begann die Forscher*innengruppe, mit „Sky Eye“ nach außerirdischem Leben zu suchen. Bereits 2019 habe das Teleskop verdächtige elektromagnetische Signale entdeckt. Bei der Untersuchung von Exoplaneten seien die Forscher*innen heuer erneut auf derartige Signale gestoßen.

Grund für Löschung unklar

Chinas Sky Eye steht in der südchinesischen Provinz Guizhou und ist mit einem Durchmesser von 520 Metern das größte Radioteleskop der Welt. Laut Forscher Zhang, könne das Teleskop auch sehr niedrigfrequente Radiowellen einfangen, was der Schlüssel zur Entdeckung außerirdischen Lebens sein könnte. Es könne sich bei den Signalen aber auch nur um eine Art Funkstörung handeln, gibt Zhang in dem Bericht zu bedenken.

Auch der Journalist Andrew Jones, der sich intensiv mit Chinas Weltraumforschung und dessen Raumfahrtprogrammen beschäftigt, relativiert die Entdeckung. Man solle nicht "zu sehr freuen", schreibt der Experte auf Twitter in Bezug auf die vermeintliche Entdeckung.

Noch ist unklar, warum der Bericht über die Entdeckung von der „Science and Technology Daily“-Webseite entfernt wurde. Gemäß Bloomberg kursierten zum Zeitpunkt der Löschung bereits einige Posts auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo.