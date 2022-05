Hat Österreich einen Plan für einen Erstkontakt mit Aliens?

Für viele Szenarien gibt es Pläne, die Entscheidungsträgern Anleitungen geben, welche Schritte im Ernstfall getroffen werden sollten. Gibt es in Österreich eigentlich auch einen Plan, was zu tun ist, wenn es zu einem Erstkontakt mit einer intelligenten außerirdischen Lebensform kommt?

"Hallo sagen"

Die Chance, dass Außerirdische auf der Erde und in Österreich landen, sei sehr gering, ist Margit Mischkulnig, Abteilungsleiterin für Weltraumangelegenheiten im Bundesministerium für Klimaschutz (BMK), überzeugt. Ein Fokus von Weltraumforscher*innen in aller Welt liege darauf, überhaupt Spuren von Leben im All zu entdecken. Das Auffinden von Wasser in flüssiger Form werde dabei schon bejubelt, der Fund von winzigen außerirdischen Zellstrukturen wäre sensationell.

Sollte es doch zu einem überraschenden Besuch von Aliens in Österreich kommen, würde man wahrscheinlich "Hallo und guten Tag sagen, wenn man sich verständigen kann", meint Mischkulnig scherzhaft. Ganz ernsthaft würde man sich jedenfalls ministerienübergreifend koordinieren und "auf allen Ebenen Wege finden, wie man damit umgeht".

Österreichs Aktivitäten im Weltraum seien unterdessen auf Bereiche fokussiert, die Menschen auf der Erde betreffen, sei es die Erforschung des Weltraumwetters oder der Veränderung des Weltklimas.