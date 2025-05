Details zum neuen Sony Xperia 1 VII geleakt

Das neue Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VII von Sony wird am 15. Mai vorgestellt. Android Headlines hat nun, wenige Tage vor dem Launch, geleakte Renderings des Geräts veröffentlicht.

Das Design ist demnach ähnlich kantig wie bei den Vorgängermodellen. Das Xperia 1 VII soll in schwarz, grün und violett erhältlich sein.

Klinkenanschluss und Walkman-Branding

Sony setzt als einer der wenigen Smartphone-Hersteller noch auf einen 3,5mm-Klinkenanschluss für kabelgebundenes Musikhören. Auch beim Xperia 1 VII ist ein solcher auf der Oberseite des Rahmens verbaut.

Die Lautsprecher an der Ober- und Unterseite des Displays liefern Stereo-Sound. Der Ton ist laut den geleakten Marketing-Materialien „powered by Walkman“, Sony bezieht sich damit auf seine Hochzeiten in der Prä-Smartphone-Ära.

➤ Mehr lesen: Sony gibt nicht auf, baut weiter Smartphones

3 Kameras

Alle physischen Tasten des Smartphones sind auf der rechten Seite: oben Lautstärketasten, darunter der Einschaltknopf mit Fingerabdrucksensor und ganz unten ein Auslöser für die Kamera. Deren Benutzeroberfläche wird sich wohl wieder an der der Sony-Alpha-Systemkameras orientieren.