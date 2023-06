Sony gibt nicht auf, baut weiter Smartphones

Trotz minimaler Marktanteile will der japanische Hersteller dem Handy-Business noch mehrere Jahre treu bleiben.

Dennoch will das Unternehmen noch mehrere Jahre am Handy-Geschäft festhalten. Dazu hat der japanische Hersteller jetzt einen neuen, mehrjährigen Kooperationsvertrag mit Qualcomm unterzeichnet.

Den japanischen Hersteller würde man wohl eher der Kategorie BlackBerry, LG und Ericsson zurechnen - also jenen Unternehmen, die sich aus der Smartphone-Business zurückgezogen haben. Doch Sony baut noch Smartphones, tut sich allerdings ziemlich schwer seine Geräte zu verkaufen .

Wer sich die Anschaffung eines neuen Smartphones überlegt, denkt vermutlich zuerst an Samsung, Xiaomi, Apple, Google, Vivo oder OnePlus. Nicht allzu vielen kommt dabei Sony in den Sinn - oder wissen, dass Sony überhaupt noch Handys herstellt.

In den aktuellen Auswertungen von Marktforschungsunternehmen werden die Geschäftszahlen von Sony schon seit längerer Zeit nicht mehr ausgewiesen . Zu gering sind die Marktanteile der Xperia-Phones.

Darin ist vereinbart , dass Sony seine High-End- und Mittelklasse-Geräte mit den Snapdragon-Chips des kalifornischen Unternehmens ausstattet. Somit scheint gesichert, dass Sony trotz minimaler Marktanteile nicht so bald von der Handy-Bildfläche verschwindet.

Sony bringt neuen Bildsensor für Smartphones

Erst im Mai hat Sony neue Smartphones vorgestellt, die es auch wieder nach Österreich schaffen werden: das Flaggschiff-Phone Xperia 1 V sowie das günstigere Einsteiger-Handy Xperia 10 V, das aktuell rund 449 Euro kostet.

Mit dem Xperia 1 V will Sony in erster Linie Fotograf*innen anprechen. So wird das High-End-Handy mit einem neuartigen Bildsensor beworben, dessen "2-Layer Transistor Pixel Technology" für einen Evolutionsschritt bei der Handy-Fotografie sorgen soll, der nur einmal alle 10 Jahre vorkomme.

