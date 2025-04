Nützliche Quantencomputer sind 10 Jahre entfernt, sagen Experten

Berichte über Durchbrüche bei Quantencomputern gibt es viele. Doch in der praktischen Anwendung sind die Geräte noch nicht angekommen bzw. werden von herkömmlichen Computern mit Leichtigkeit übertroffen. Es stellt sich daher die Frage, ob Quantencomputer überhaupt irgendwann sinnvoll eingesetzt werden können.

Befragung von Experten

Der britische Think-Tank Economist Impact befragte daher 72 Personen, die im Feld des Quantencomputing arbeiten oder forschen. Der Großteil, nämlich 41 davon, kam aus dem Vereinigten Königreich, es waren allerdings auch Festlandeuropäer, Nordamerikaner und Asiaten vertreten. 83 Prozent der Befragten gab dabei an, dass die Quantum Utility innerhalb der nächsten 10 Jahre erreicht wird. Bis dahin werden Quantencomputer also Probleme lösen, die klassische Computer nicht bewältigen können.

Ein Drittel der Optimisten gab sogar an, dass der Durchbruch in den nächsten 5 Jahren gelingen könnte. Damit übertreffen sie sogar die Vorhersagen von Google-CEO Sundar Pichai, der davon ausgeht, dass Quantencomputer in 5 bis 10 Jahren ihren Durchbruch erleben werden. Nur 3 Prozent, also 2 Personen, sehen die Quantum Utility weiterhin mehr als 30 Jahre in der Zukunft - und stimmen damit u.a. dem NVIDIA-CEO Jensen Huang zu.