Google verkündet Durchbruch bei Quantencomputern

Scharfe Kritik an den Vergleichen

Seit 2019 würde Google diese Vergleiche anstellen, wenn das Unternehmen seine Überlegenheit bei Quantencomputer demonstrieren will. Bei der erwähnten Benchmark-Berechnung handelt es sich laut Hossenfelder jedoch um eine spezielle Rechenaufgabe, bei der bekannt ist, dass herkömmliche Supercomputer nur schwer damit umgehen können.

Deswegen könne Google auch mit so unglaublichen Zahlen wie Septillionen um sich werfen, schreibt Hossenfelder in einem X-Posting. In der Vergangenheit haben diese Vergleiche dazu geführt, dass Zweifel an Googles Fortschritten bei Quantencomputer laut wurden.

Dennoch betont Hossenfelder, dass die Reduktion der Fehlerrate ein bedeutender Meilenstein sei. Auch andere Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Quantencomputer forschen, schließen sich diesem Urteil an.

