Laborfleischstück in Rekordgröße gezüchtet

Möglich wurde dies durch ein neuartiges „Blutgefäß“-System , das Nährstoffe und Sauerstoff im wachsenden Gewebe verteilt. Details dazu wurden kürzlich in einer Studie in der Fachzeitschrift Trends in Biotechnology veröffentlicht.

Was das japanische Hendl im Gegensatz von bisherigen Laborfleisch-Versuchen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es ein einziges Stück ist. Statt einzelne Fleischzellen auf eine essbare Struktur zu drucken, oder kleinere Stückchen mit essbarem Kleber zusammenzusetzen, ist es zu seiner Form herangewachsen. Damit ähnelt es in seiner Struktur natürlichem Hendlfleisch .

Diese „Blutgefäße“ sind allerdings nicht essbar und müssen händisch aus dem Fleisch gezogen werden. In Zukunft könnte das automatisiert werden. Ebenfalls möglich wäre es, die hohlen Fasern aus einem essbaren Material zu fertigen, etwa Zellulose. Das in der Studie vorgestellte Hendlstück ist auch nach Entfernung der „Blutgefäße“ nicht essbar, weil es nicht mit lebensmittelechten Materialien hergestellt wurde.

Anwendung in der regenerativen Medizin

Bis die Technologie kommerziell genutzt werden kann, muss die Forschung aber noch zusätzliche Hürden überwinden: So seien Geschmack und Textur noch nicht ausgereift, und der Herstellungsprozess noch nicht skalierbar.

➤ Mehr lesen: Pflanzliche "Haut" aus dem 3D-Drucker ersetzt Tierversuche

Laborfleisch, das in einem Stück gezüchtet wird, ist nicht nur als potenzielles Lebensmittel interessant. Auch in der regenerativen Medizin, also z.B. für künstliche Organe, könnte die Technologie angewandt werden. „Die Fähigkeit, dicke Gewebe mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen, ist eine grundlegende Herausforderung in beiden Bereichen“, sagt Takeuchi.