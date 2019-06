Für diesen Hamburger stirbt keine Kuh

Echte Muskeln

Essbare Produkte, die wie tierisches Fleisch schmecken oder gar tierisches Fleisch sind - aber dennoch ohne Tier entstanden sind - liegen spätestens seit der Präsentation des ersten In-Vitro-Hamburgers im Jahr 2013 voll im Trend. Erschaffen wurde er von Mark Post, einem Professor für Gewebezüchtung an der Universität von Maastricht. Der Niederländer hat sein Projekt mit Unterstützung von Google-Mitbegründer Sergey Brin verwirklicht und kurz darauf das Unternehmen Mosa Meat mitgegründet. Die futurezone hat Post beim diesjährigen Pioneers Festival in Wien getroffen.

Das Rezept für Rindfleisch ohne Kuh, auf das sich Mosa Meat spezialisiert, ist laut Mark Post einfach: "Wir entnehmen Stammzellen aus einer Kuh und lassen sie wachsen, um Muskelgewebe zu bilden. Natürlich müssen die Zellen gefüttert werden, so einfach wie mit einer Pflanze ist das nicht." Ein ausgeklügelter Cocktail an Stoffen, wie Zucker, Aminosäuren, Peptiden oder Vitaminen, sei dazu notwendig. An einem bestimmten Punkt stoppt man die Zufuhr von "Wachstumsfaktoren". Die Muskelzellen beginnen dann selbstständig, sich zu differenzieren und zu verbinden. In einer ringförmigen Schale ziehen sich die Muskelzellen zusammen. Dadurch bilde sich proteinreiches Gewebe. "Das ist wie im Fitnesscenter. Du musst Spannung aufbauen, um dicke Muskeln zu bekommen."