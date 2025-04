Boeing 737 fängt wegen Hasen Feuer und muss notlanden

Das Triebwerk einer Boeing 737 fing am vergangenen Wochenende kurz nach dem Start vom Denver International Airport Feuer. Grund soll ein Hase gewesen sein, der kurz vor dem Start in die Turbine gesaugt wurde. Bis auf einen Schreck der Passagiere ist allerdings nichts passiert, die Piloten konnten das Flugzeug notlanden.

Ebenfalls für ein Spektakel am Himmel sorgte im Sommer vergangenen Jahres der Vulkan Agua in Guatemala . Über dem erloschenen Vulkan bilden sich oft massive Gewitterzellen, die für ein Blitzschauspiel sorgen. Dabei hat es den Anschein, dass die Blitze direkt aus dem Vulkan herauskommen.

Im Gegensatz zu Vogelschlag, wo Flugzeuge mit Vögeln kollidieren, ist " Hasenschlag " sehr selten. Im vergangenen Jahr sind nur 4 Fälle davon dokumentiert. Einer davor ereignete sich ebenso in Denver.

Größte Drohnenshow der Welt

Ebenfalls elektrisierend ist die größte Drohnenshow der Welt. 7.598 Drohnen starteten im September 2024 in der Jilin-Provinz in den Himmel, um dort verschiedene Szenen darzustellen. Laut dem Guinness Buch der Weltrekorde waren das so viele wie nie zuvor.