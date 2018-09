So schmeckt die erste Wurst aus dem Labor

Zunächst wird es aber erst einmal darum gehen, den Prototypen zu einem Produkt zu machen, das auch wirklich in Restaurants verkauft werden kann. Dazu benötigen die Gründer vor allem eines: Geld. Experten zufolge wird es aber noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis die Produktionskosten so gesenkt werden können, dass ein Verkaufspreis entsteht, den die Konsumenten auch zahlen.

Fleisch aus dem Labor schon 2018 auf dem Teller?

Außerdem ist die Textur des künstlichen Fleisches noch ein Hindernis. Eine Wurst ist die eine Sache, die von Steaks oder Hähnchenbrust eine andere. Mit seiner komplexen Maserung und Textur wäre dann das "Wagyu-Beef der heilige Gral", sagte einer der New Age Meats-Gründer.

Künstliches Fleisch soll einerseits die Misshandlung von Tieren sowie den Ressourcenverbrauch in der Fleischindustrie einschränken. Auf der anderen Seite soll es unsere Gesundheit verbessern. Das Produkt aus dem Labor wird auch "sauberes Fleisch" genannt, weil die Chance, dass es durch tierische Keime verseucht sein könnte, äußerst gering ist.

Laut Experten wird das, was die Start-ups uns da zubereiten, sogenanntes Retortenfleisch, noch 2018 auf den Markt kommen. Erste Restaurants in Asien und den USA wollen es auf die Speisekarte setzen. Ob es auch in Deutschland so schnell ankommen wird, ist zweifelhaft.

