Amazon-KI Alexa+ kommt ohne versprochene Funktionen

Im Februar hat Amazon eine komplett neue Version seiner Sprachassistentin Alexa präsentiert, die in den USA seit Montag verfügbar ist. Einige Features, die Amazon im Februar groß angekündigt hat, lassen jedoch noch auf sich warten.

Rollout verzögert sich

Die Washington Post, die sich im Besitz von Amazon-Chef Jeff Bezos befindet, berichtet, dass einige der neuen KI-Features von Alexa+ sogar noch 2 Monate oder länger benötigen, bis sie ausgerollt werden.

Zwar hieß es schon bei der Präsentation im Februar, dass die KI-Features von Alexa ab März schrittweise in den folgenden Monaten veröffentlicht werden sollen. Laut internen Dokumenten, die die Washington Post einsehen konnte, verläuft der Rollout jedoch nicht ganz nach Plan.

Keine Essensbestellungen

So wurde etwa versprochen, dass Alexa+ eine Bestellung beim US-Essenslieferdienst Grubhub aufgeben kann, nachdem man ihr seine Gelüste schildert. Auch weitere Fähigkeiten, die im Februar angekündigt wurden, lassen weiter auf sich warten. Alexa+ wird etwa vorerst keine große Hilfe beim Brainstormen zu Geburtstagsgeschenken sein oder Geschichten zur Unterhaltung der im Haushalt lebenden Kinder erzählen können.

Auch die visuellen Erinnerungen an Aufgaben wie das Gassigehen mit dem Hund lassen weiter auf sich warten. Verzögern wird sich zudem eine versprochene webbasierte Chatbot-Version von Alexa+ namens „Metis“, die unter www.alexa.com abrufbar sein soll.

Alexa+ kann Uber bestellen

Ein paar Dinge soll die am Montag vorgestellte Alexa immerhin können. So soll sie etwa ein Uber bestellen oder ihre Besitzer beraten können, was sie kochen sollen. Außerdem soll Alexa+ ab Montag hochgeladene Dokumente wie Bedienungsanleitungen oder Rechtsverträge zusammenfassen können. Hochgeladene Dokumente soll man jedoch nicht löschen können, was ein Datenschutzproblem darstellt.

Die neuen Alexa+-Features sind vorerst für Besitzer eines Echo Show verfügbar, während andere Amazon-Geräte wie Fire TV und Echo Spot noch länger darauf warten müssen. Alexa+ wird für Prime-Mitglieder kostenlos angeboten. Nicht-Prime-Nutzer können den Dienst für 19,99 Dollar pro Monat abonnieren.

Vorerst wird Alexa+ nur in den USA auf Englisch angeboten. Ob oder wann die KI-Alexa auch in Europa oder auf Deutsch verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar.

KI-Markt ist umkämpft

Amazon arbeitet mindestens seit September 2023 an seiner neuen Alexa-Version. Die Verspätungen sind nicht zufällig. Laut der Washington Post ist der Markt für KI-Assistenten mittlerweile hart umkämpft. Chatbots wie ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini und Copilot geben hier den Ton an.

Amazon dürfte besondere Vorsicht walten lassen, um sich Peinlichkeiten zu ersparen. Ähnlich geht es auch Apple mit seiner Sprachassistentin Siri. Auch dieser KI-Assistent wird nicht planmäßig veröffentlicht, weil Apple zunächst noch Kinderkrankheiten des Chatbots aus der Welt schaffen muss.