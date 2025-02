Amazon stellt völlig neue Alexa Plus mit KI vor

Das neue Alexa soll Dinge für seine Nutzer vollautomatisch erledigen können. So kann man die Assistentin etwa bitten, Lebensmittel zu bestellen oder Einladungen zu Partys an Freunde zu senden. Und noch viel mehr soll möglich sein.

So kann man Alexa einfach zurufen: “Reserviere für Freitag in unserem Stammlokal”. Im Anschluss kann man Alexa direkt bitten, den Babysitter zu kontaktieren und einen Kalendereintrag zu erstellen. Amazon sagt, dass Alexa auch in der Lage sein wird, persönliche Details wie Ernährung zu speichern.

Beim Event wurden noch weitere Fähigkeiten demonstriert. Etwa, dass man Informationen zu lokalen Unternehmen abfragen kann (Basis ist Yelp). Auch kann einem Alexa sagen, ob es noch Eintrittskarten zu bestimmten Events gibt.

Zusammenarbeit mit anderer Amazon-Hardware

Alexa Plus soll auch eng mit anderer Amazon-Hardware wie smarten Überwachungskameras und Türklingeln zusammenarbeiten. Die daraus resultierenden Fähigkeiten können dann weit umfassend sein.

In einem Teil der Demo fragte Panos Panay, Senior Vice President für Geräte und Dienste bei Amazon, Alexa etwa, ob jemand kürzlich mit dem Hund Gassi gegangen sei, wie The Verge schreibt. Alexa verwies auf die vernetzten Überwachungskameras und antwortete: “Ja, das war jemand.”

Auch andere Amazon-Dienste wie etwa Kindle werden eingebunden. In der Demo wird Alexa etwa gefragt, wie viele Bücher man heuer schon gelesen habe.

Kosten

Alexa Plus wird für Prime-Mitglieder kostenlos angeboten. Nicht-Prime-Nutzer können den Dienst für 19,99 Dollar pro Monat abonnieren. Die Einführung beginnt im März für ausgewählte Nutzer und wird schrittweise ausgeweitet, wie es heißt.

Vorerst wird Alexa Plus nur in den USA in Englisch angeboten. Ob oder wann die KI-Alexa auch in Europa oder auf Deutsch verfügbar sein wird, war vorerst noch unklar.

Marktlücke?

Der Markt für KI-Assistenten ist mittlerweile stark umkämpft. Amazon hat den Vorteil, dass bereits jetzt Millionen smarte Lautsprecher auf der ganzen Welt herumstehen, auf denen Alexa Plus theoretisch laufen könnte.

Einer der wenigen ernstzunehmenden Konkurrenten wäre hier Google. Dort ist man allerdings eher zurückhaltend, was die Integration der KI Gemini auf die Google-Home-Lautsprecher anbelangt.