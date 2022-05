Amazons Alexa verwendet Spracheingaben für gezielte Werbung

Personalisierte Werbung, die einen auf Schritt auf Tritt im Netz verfolgt: Das kennt wohl jeder. Kaum hat man ein Produkt im Netz angesehen oder sogar gekauft, bekommt man als Nutzer*in immer wieder Werbung zu ähnlichen Artikeln.

Doch die Werbung, die man eingeblendet bekommt, basiert nicht nur auf den Klicks, die man im Netz tätigt, sondern auch auf Sprachbefehlen, die man an Amazon Alexa erteilt hat. Das fanden US-Forscher*innen der University of Washington, UC Davis, UC Irvine und der Northeastern University raus, die dazu eine Studie veröffentlicht haben.

Daten wurden verwendet für Werbeanzeigen

Aus der Studie geht hervor, dass auch die Daten, die über smarte Speaker von Amazon gesammelt werden, an mehr als 41 Werbepartner*innen weitergegeben wurden. Die Interaktion der Nutzer*innen mit Amazons Sprachassistentin Alexa wurden also zur Erstellung von personalisierter Werbung verwendet, die User*innen wiederum im Netz ausgespielt bekamen. Auch auf den Speakern selbst ist ab und an interessenbezogene Werbung zu hören.



Amazon bestätigte gegenüber „The Verge“, dass die Plattform die Interaktionen der Nutzer*innen mit Alexa dazu verwendet, relevante personenbezogene Werbung auf Amazon und „anderen Seiten, auf denen Amazon Werbung platziert“, auszuspielen. Amazon wertet dabei etwa aus, was für einen Song ein*e Nutzer*in abspielt, um in Folge ähnliche Songs in Amazon Music anzeigen zu können.

Kann abgedreht werden, aber kaum einer weiß davon

Laut Amazon können User*innen abdrehen, ob sie interessensbezogene Werbung angezeigt bekkommen wollen, oder nicht. Außerdem können Nutzer*innen in den Datenschutz-Einstellungen von Alexa in der App auswählen, was mit den Sprachaufnahmen alles passieren darf. Die Forscher*innen kritisieren, dass es hier größerer Transparenz bedarf, was für Daten die smarten Speaker genau aufzeichnen, sammeln und weitergeben.