Astro: Amazon bringt Roboter für Zuhause mit Alexa

Amazon hat am Dienstagabend nicht nur neue Smart-Home-Geräte präsentiert. Das Unternehmen hatte auch ein besonderes Ass im Ärmel: Einen Mini-Roboter , der mit dem Sprachassistenten Alexa ausgestattet ist und sich selbstständig durch sein Zuhause bewegen kann.

Astro erkennt dank Gesichtserkennung auch seine Mitbewohner*innen und kann ihnen so auch für sie zugeschnittene Informationen liefern. Dadurch, dass Astro mit einem Display als „Gesicht“ ausgestattet ist, kann man ihn auch für Videotelefonie bzw. wie einen Telepräsenzroboter verwenden.

Die Anwendungsfälle sind laut Amazon vielfältig. So soll Astro auf das eigene Heim aufpassen, wenn man gerade nicht da ist. Astro soll auch Dinge wie einen Feueralarm erkennen und seine Besitzer*in benachrichtigen können. Laut Amazon kann der kleine Roboter auch genutzt werden, um pflegebedürftige Angehörige im Blick haben zu können.

Geladen wird Astro ebenfalls ähnlich wie ein Staubsaugerroboter - nämlich über eine Docking-Station, an der er sich "schlafen" legt.

Der Roboter navigiert sich autonom durch das Zuhause seiner Besitzer*innen. Dazu muss es seine Umgebung genau kennen bzw. aufnehmen und registrieren, ganz ähnlich wie ein Staubsaugerroboter. Das macht er unter anderem durch ein ausfahrbares Stativ an dessen Ende eine Kamera sitzt, mit der er aus einer höheren Perspektive alles im Blick haben kann. Amazon spricht von einem Periskop .

Privatsphäre

Dass ein autonom agierender Roboter mit Kameras und Mikrofon auch Datenschutzbedenken auslösen könnte, ist Amazon offenbar bewusst. So betont man in der Presseaussendung, man könne sowohl Kamera als auch Mikro sowie den ganzen Roboter per Tastendruck deaktivieren.

Wenn Video und Ton übertragen werden, soll das per eindeutig erkennbarer LED auf dem Periskop zu sehen sein. Auch wenn Astro per Signalwort geweckt wird, teilt er das per visuellem Indikator mit, heißt es.

Preis und Verfügbarkeit

Astro soll 1.450 US-Dollar kosten zum Start gibt es aber eine Sonderaktion, in dessen Rahmen der Roboter um 1.000 Dollar verkauft wird.

Vorerst wird das Gerät nur in kleinen Stückzahlen verfügbar sein und nur per Einladung gekauft werden können. Dass Astro in dieser Phase auch bereits in Europa verfügbar sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Infos zu einem Start oder Preis außerhalb der USA gibt es aktuell noch nicht.

Entwicklung des Roboters

Amazon hat im Rahmen der Präsentation nicht nur über die Fähigkeiten von Astro gesprochen, sondern auch darüber, was die Herausforderungen beim Entwickeln waren bzw. was man sich bei manchen Dingen gedacht hat. In diesem Zusammenhang wurde ergänzend noch dieses Video präsentiert: