"Alexa vs. Alexa": Amazons Echo-Lautsprecher hacken sich selbst

Lichter ein- und ausschalten, Anrufe tätigen oder bei Amazon einkaufen. Sicherheitsforscher der Royal Holloway University in London und der italienischen Universität Catania haben eine Schwachstelle in Amazons Echo-Geräten ausfindig gemacht, die sie dazu bringt, Befehle auszuführen, die aus ihren eigenen Lautsprechern kommen, berichtet Ars Technica.

Solange das Aktivierungswort (üblicherweise "Alexa" oder "Echo") in dem Befehl zum Einsatz kommt, wird er auch ausgeführt. Sollte bei sensiblen Eingaben ein Bestätigung erforderlich sein, kann diese mit einem einfachen "Ja" 6 Sekunden nach dem Befehl auch problemlos erteilt werden.



Der von den Sicherheitsexperten "Alexa vs. Alexa" genannte Hack erfordert es, nur wenige Sekunden in der Nähe eines Echo-Lautsprechers zu sein, um ihn anzuweisen sich mit einem Bluetooth-fähigen Gerät der Angreifer*innen zu verbinden. Solange die Angreifer*innen in Bluetooth-Reichweite sind, können sie smarten Speaker dann Befehle - etwa über Text-to-Speech-Programme - erteilen, in dem sie ihn als Ausgabegerät nutzen.

In einem Video demonstrieren die Sicherheitsforscher den Hack: