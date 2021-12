Amazon dreht Alexa ab

Amazon hat angekündigt, Alexa abzudrehen. Nein. Stopp. Wenn ihr jetzt an die digitale Sprachassistentin denkt, die Amazon ebenfalls Alexa genannt hat, seid ihr am falschen Dampfer.



Darum geht es wirklich: Amazon hat im Jahr 1999 eine Firma namens Alexa Internet, Inc. übernommen, die im Jahr 1996 gegründet worden ist. Sie zählt daher zu den ältesten Internet-Unternehmen, die es je gab. Aber alexa.com hat nun ausgedient, wie Mashable berichtet.



Das Unternehmen war eines der ersten, die Analysen des Web-Traffics erstellt hat. Man konnte also etwa damit messen, wie viele User*innen eine Website besucht haben. Anfangs mussten Nutzer*innen dazu allerdings Alexa’s Toolbar im Browser installiert haben, später stieg man auch bei Alexa auf andere Methoden, den Traffic zu messen, um.

Global Rank als beliebestes Feature

Das beliebteste Feature war Global Rank, das die beliebtesten Websites rund um die Welt aufgelistet hat, basierend auf ihrem Web-Verkehr. Sehr viele Medienunternehmen haben sich auf diese Statistiken verlassen. Amazon Alexa wird am 1. Mai 2022 eingestellt, kündigte Amazon nun an.